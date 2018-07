Auf neuem Pfad lernen und erleben

Anzeige

Neuigkeiten gab es bei der Waldbegehung des Gemeinderates. Ein Waldlehr- und Erlebnispfad soll künftig den Bogen des „Grünen Bandes“ weiter spannen.

Buchen. Der Wald gewinnt für die aktive Erholung immer mehr an Bedeutung, in diesem Sinne wird für den Stadtwald Buchen ein Erholungswaldkonzept erstellt, welches gewissermaßen eine Weiterführung des Grünen Bandes von der alla hopp!-Anlage am Pfadfinderheim vorbei bis zum Hollersee ist. Die Vorstellung dieses Erholungswaldkonzeptes stand neben dem Thema Waldverjüngung mit Erhaltung des Nadelholzanteils im Mittelpunkt der diesjährigen Waldbegehung des Buchener Gemeinderates.

„Wir können den Bogen des Grünen Bandes, welches vom Hasenwald entlang der Morre bis zur alla hopp!-Anlage teilweise bereits realisiert beziehungsweise geplant ist, nun mit dem Erholungswaldkonzept weiter spannen. Durch einen Waldlehr- und Erlebnispfad wird eine attraktive Fortsetzung bis zum Hollersee geschaffen“, fasste Bürgermeister Roland Burger die Überlegungen der Erholungswaldkonzeption zusammen.