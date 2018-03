Auf „Schatzsuche“ mit „Auftakt“

Anzeige

Buchen.Das Vokalensemble „Auftakt“ unter der Leitung von Ute Ellenberger hat sich für ein Konzert auf musikalische Schatzsuche begeben und will diese gehobenen Schätze nun am Sonntag, 25. März, präsentieren. Neben gesanglichen Beiträgen aus verschiedenen Stilrichtungen in Chorformation oder in Terzetten werden auch sprachliche Kostbarkeiten vorgestellt. Begleitet wird das Vokalensemble von Edi Farrenkopf am Klavier. Susanne Lindlau-Hecht und Johanna Vering rezitieren passende Texte. Das Konzert findet um 17 Uhr im Joseph-Martin-Kraus-Saal in Buchen statt. Der Eintritt ist frei. Bild: Veranstalter