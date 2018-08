Aufregende Tage am Schweizer Schwarzsee

Anzeige

Buchen.Zwei aufregende Wochen erlebten die Kinder und das Lagerteam der katholischen Seelsorgeeinheit Buchen unter der Leitung von Marion Michael und Tobias Schöllig im Haus der Jugend am Schwarzsee in der Schweiz. Der See ist in die voralpine Berglandschaft der Freiburger Alpen eingebettet.

Mit 62 Kindern, acht Betreuern und dem dreiköpfigen Küchenteam ging es Ende Juli für 14 Tage in das Haus der Jugend. In diesem Jahr stand das Lager unter dem Motto „Lager Live“.

Am ersten Abend wurde anhand von Kennenlernspielen und dem Erarbeiten von Regeln der Grundstein für das zweiwöchige Zusammensein gelegt. Gleich zu Beginn suchten sich die Kinder Namen für ihre Zimmer aus und schmückten und dekorierten diese passend zum Lagerthema.