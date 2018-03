Aufstieg in die Kreisliga ist das erklärte Ziel

Anzeige

Schriftführer Fabian Henn zeigte in seinem Bericht auf, welche Fülle an Themen der Vorstand in seinen monatlichen Sitzungen zu bewältigen hatte. Dem Bericht des Hauptkassierers Reinhard Mairhofer war zu entnehmen, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht. Sein besonderer Dank galt seiner Stellvertreterin Helena Zehr, die für ihn eine enorme Entlastung bedeute. Die Kassenprüfer Stefan Schüssler und Thomas Haber bescheinigten ihm eine tadellose Buchführung. Die beantragte Entlastung wurde einstimmig gewährt

Der Vorsitzende des Spielausschusses Matthias Schüssler ließ zunächst nochmals die Saison 2016/17 Revue passieren, an deren Ende der SVW die angestrebte Relegation zwar verpasste, aber dennoch einen sehr guten vierten Platz belegte. Sehr harmonisch, doch leider ohne großen sportlichen Erfolg agierte die 2. Mannschaft in der Spielgemeinschaft mit dem FV Laudenberg. Am Rundenende stand lediglich ein Punkt auf der Habenseite. Aufgrund des Spielermangels bei beiden Vereinen wurden frühzeitig Gespräche mit dem VfB Heidersbach aufgenommen und letztlich eine 3er-Spielgemeinschaft für die Saison 20127/18 vereinbart. Diese funktioniere absolut problemlos, aufgrund der ständig wechselnden personellen Aufstellungen steht bis dato lediglich ein Sieg in der laufenden Verbandsrunde in den Büchern.

Ganz anders sieht es bei der ersten Mannschaft des SVW aus. Von den bisher ausgetragenen 14 Spielen wurde keines verloren und bei zwölf Siegen und lediglich zwei Unentschieden ging die Mannschaft als klarer Tabellenführer in die Winterpause. Hier sei das Ziel eindeutig der Aufstieg und dies nach Möglichkeit als Meister. Großen Anteil an dieser erfreulichen Situation habe neben der Verstärkung im Spielerkader der neue Trainer Dominik Reichert, dessen Vertragsverlängerung zur großen Freude aller Anwesenden Schüßler bereits bekannt geben konnte.

Trainer Dominik Reichert fand in seinem Resümee nur lobende Worte, insbesondere was die gute Trainingsbeteiligung und das hohe Engagement der Spieler angehe. Dieses seien wesentliche Faktoren für den sehr guten Tabellenstand. Das angestrebte Ziel sei aber noch lange nicht erreicht und er forderte alle Spieler auf, in den Bemühungen nicht nachzulassen.

Der stellvertretende Jugendleiter Werner Mohr konnte überwiegend Positives aus dem Jugendbereich berichten. Sowohl bei der Bambinigruppe als auch in den E- und F-Jugendmannschaften seien zahlreiche Buben und Mädchen aktiv und auch in der Trainer- und Betreuersituation habe sich vieles verbessert. Hier lobte Mohr ausdrücklich die Unterstützung durch die Eltern, was zu einem großen Gemeinschaftsgefühl in der SVW-Jugend beigetragen habe. Lediglich bei den älteren Jahrgängen gäbe es nur vereinzelte Spieler, die mit Gastspielrecht in den Nachbarvereinen zum Einsatz kämen und somit Spielpraxis erhalten, ohne dem SVW verloren zu gehen. Und immer wieder gelinge es einzelnen auch Fuß in der ersten Seniorenmannschaft zu fassen.

Ortsvorsteher Dieter Weber überbrachte die Grüße der Ortschafts- und Stadtverwaltung, dankte allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz und nahm auch gleich die Entlastung des gesamten Vorstands in Angriff, die einstimmig erteilt wurde.

Im Rahmen der abschließenden Aussprache wurde die Situation bei den monatlichen Altpapiersammlungen des Vereins beleuchtet, insbesondere das problematische Handling der blauen Altpapiertonnen. Hier wäre es für die ehrenamtlich sammelnden Vereinsmitglieder äußerst hilfreich, wenn die Haushalte in Waldhausen, Einbach und Scheringen am Abfuhrtag das Papier aus den blauen Tonnen herausnehmen und bündeln oder in Kartons bereitstellen würden.

Es gingen noch einige Anregungen zur Gestaltung des Jubiläumssportfestes ein, die der Vorsitzende Alexander Leix gerne annahm. Er verwies darauf, dass dieses Jahr im Rahmen der Generalversammlung keine vereinsinternen Ehrungen vorgenommen werden, dass diese im Rahmen eines Festaktes zum 90-jährigen Vereinsbestehens stattfinden werden. woli

