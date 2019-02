Buchen.Die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich des Burghardt-Gymnasiums Buchen beschäftigten das Gremium am Montagabend bei seiner Sitzung im Alten Rathaus. Insgesamt wurden Aufträge in einer Höhe von über 1,1 Millionen Euro vergeben. Das Votum war jeweils einstimmig.

Das Bauvorhaben schreitet voran. Mit den vorgezogenen Maßnahmen wie Erdarbeiten, Kabelverlegungen wurde bereits begonnen, die neue Trafostation steht.

Weitere Arbeiten

Nunmehr standen weitere Arbeiten zur Vergabe an: Die Elektroarbeiten – Äußerer Blitzschutz und Fundamenterder an Bestandsgebäuden und an den Neubauten – gehen zum Angebotspreis von 281 208 Euro an die Firma Genzwürker aus Schlierstadt. Die Elektroarbeiten – Abbruch und Interimsmaßnahmen wie provisorische Netzversorgungen (Kabel- und Leitungen), provisorische Kabelwege, Stellen und Verkabeln von Baustellenverteilern, Baubeleuchtung – gehen zum Angebotspreis von 183 953 Euro an die Firma Elektro Hestermann aus Mosbach.

Die Elektroarbeiten – Photovoltaik, Rückbau und Interimsmaßnahmen wie Rückbau Wechselrichter, provisorische Kabelwege, Feuerwehr-Schalter (Not-Aus PV Anlage) – gehen zum Angebotspreis von 123 384 Euro ebenfalls an die Firma Genzwürker. Die Heizungsarbeiten – Demontage- und Neuinstallationen Heizung – gehen zum Angebotspreis von 73 838 Euro an die Firma Johmann in Limbach. Die Sanitärarbeiten – Demontage- und Interimsarbeiten Sanitär – gehen zum Angebotspreis von 30 471 Euro an die Firma Bundschuh aus Seckach. Die Abbrucharbeiten – Gebäude Trakt II wie Schutzmaßnahmen, Entkernung, Abbruch Oberflächen, Abbrucharbeiten Gebäude, Entsorgung – gehen zum Angebotspreis von 147 560 Euro an die Firma Leis aus Walldürn.

Die Spezialtiefbauarbeiten wie Bohrpfähle, Verbauarbeiten Trägerbohlwand gehen zum Angebotspreis von 267 159 an die Firma Heizmann aus Osterburken. borg

