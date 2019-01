Ausbildung der Vierbeiner steht an erster Stelle

Bödigheim.Der Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Buchen-Bödigheim, hat seine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Der Vorsitzende Friedrich Reichert zeigte nach dem Totengedenken in seinem Jahresrückblick die vielfältigen Vereinsaktivitäten auf. So wurden beispielsweise neben den monatlichen Mitgliederversammlungen mehrere Prüfungen im Bereich Schutz-, Rettungs-, und Begleithund sowie diverse Erziehungskurse für Welpen und Junghunde durchgeführt.

Der Verein sei in der glücklichen Lage für alle Ausbildungsbereiche unter der Leitung der Ausbildungswarte Werner Geier und Henrik Kreuter mehrere vom VDH lizenzierte Ausbilder in der Hundeausbildung zu stellen. Besondere Erwägung fand die RH-Prüfung und Einsatzüberprüfung mit den erfolgreichen Teilnehmern der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Buchen und Wiesbaden. Die Neuerstellung der Rettungshundegeräte, die Verschönerung und Pflege des Vereinsheim und der Platzanlage fand besondere Erwähnung und Anerkennung. Die Mitgliederzahlen seien wie in den Vorjahren erfreulich weiter angestiegen.

Der Jahresrückblick wurde durch die Tätigkeitsberichte der übrigen Vorstandsmitglieder beziehungsweise Fachwarte abgerundet. Nachdem die Kassenprüfer Regine Birk und Doris Korger-Hölzlein der Schatzmeisterin Daniela Pfeil eine einwandfreie und lückenlose Kassen- und Buchführung bescheinigt hatten, erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands durch Eugen Meixner für das abgelaufene Kalenderjahr. Hierbei wurde außerdem festgestellt, dass der Verein auf einer soliden finanziellen Basis steht und gut für die Zukunft gerüstet ist.

Für zehnjährige Mitgliedschaft im Verein wurde Otto Kattisch geehrt, für 25 Jahre Werner Geier. Die Dankurkunde für 40 Jahre Mitglied im Hauptverein erhielt Heidi Müller. Für zehnjährige Amtsausübung im Vorstand wurden Hans Blaha, Erwin und Daniela Pfeil sowie Sigrid Meixner geehrt. Werner Geier und Michael Reichert wurden aufgrund ihrer 20-jährigen Amtstätigkeit geehrt. Für 40 Jahre Amtstätigkeit wurde der Vorsitzende Friedrich Reichert durch den zweiten Vorsitzenden Henrik Kreuter geehrt. Als Dank und Anerkennung wurden den Geehrten eine Urkunde und ein Präsent überreicht.

Vereinsmeister ausgezeichnet

Werner Geier und der zweite Vorsitzende ehrten die Vereinsmeister: IPO 1-3. Friedrich Reichert mit Hesca und Greta vom Reichertshof (Sehr Gut), Fährtenprüfung Stufe 3: Werner Geier mit Vicent vom Reichertshof (Vorzüglich), Fährtenhundprüfung 2 Otto Kattisch mit Enomorado vom Reichertshof.

Es folgte durch RH-Fachwart Bernd Schäfer die Ehrung der Vereinsmeister Rettungshunde. In Stufe 1 FL Friedrich Reichert mit Hesca vom Reichertshof und in RH 1 F Stefan Walz mit Faris vom Pfälzer Wald. In der Stufe RH2 Fl war es Adrian Kaufmann mit Eddy.

Nach der Wahl der Delegierten zur Landesversammlung wurden die für das laufende Kalenderjahr anstehenden Termine bekannt gegeben. Auch im neuen Vereinsjahr steht die Ausbildung der Rettungs-, Schutz- und Familienhunde sowie die Jugendarbeit im Fokus .

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019