Auseinandersetzung endet in Klinik

Billigheim.Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern kam es in der Nacht auf Sonntag, kurz vor 2 Uhr, in der Nähe des Katzentalers Sportplatzes. Der Hintergrund des Streits ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass es zu einem Gerangel gekommen war, in dessen Verlauf ein 20-Jähriger einen Gleichaltrigen gestoßen hatte und vergeblich versucht hatte ihn zu beißen. Bei der Gegenwehr stürzte der Beißwütige zu Boden und verletzte sich am Kopf. Ein Rettungswagen musste den Mann in ein Krankenhaus bringen. Beide Männer waren während des Vorfalls alkoholisiert. Beide müssen nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019