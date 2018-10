Auslagerung der Schulklassen im Gespräch

Laut der Gemeindeordnung sollen „wichtige Gemeindeangelegenheiten“ den Bürgern in Einwohnerversammlungen vorgestellt werden. Genau das tat die Stadt Buchen am Donnerstagabend.

Buchen. Informiert wurde über die Verlagerung des Mehrgenerationentreffs in die Hollergasse 14 sowie die anstehenden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Burghardt-Gymnasium und dem Buchener Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken. Das Interesse war groß: In den Publikumsrängen der Stadthalle taten sich nur wenige Lücken auf.

Bürgermeister Roland Burger leitete den Abend mit dem Hinweis auf einen „neuen Weg der Information“ ein und übergab das Wort an Simone Schölch, die als Leiterin der Zentralstelle über die Arbeiten bezüglich des Mehrgenerationstreffs sprach. Bis Mai 2019 sollen Mehrgenerationentreff und Pflegestützpunkt von der Vorstadtstraße in das neue Domizil neben der „alla-hopp-Anlage“ umziehen, um dort Angebote „von Bürgern für Bürger“ zu offerieren. „Jeder ist eingeladen, sich einzubringen und eigene Ideen anderen zugänglich zu machen“, erklärte Schölch und bezeichnete Mehrgenerationentreff und Pflegestützpunkt als „moderne Antwort auf den Wunsch nach Gemeinschaft“.

Kosten liegen bei 600 000 Euro

Architektin Alexandra Wolfram stellte das Projekt vor und verwies auf die barrierefreie Ausführung, Stellflächen für Kinderwägen und Rollatoren und den „Multifunktionsraum“ im Erdgeschoss. Während der Mehrgenerationentreff auf 327 Quadratmetern im ehemaligen Wohnhaus untergebracht wird, zieht der Pflegestützpunkt in das frühere, 44 Quadratmeter große Ladengeschäft ein. Mit dem Austausch aller Fenster und teilweise vergrößerten Fensterflächen geht die Errichtung einer Fluchttreppe als Verlängerung des bestehenden Balkons einher. Auf Publikumsfragen gab Bürgermeister Burger bekannt, dass die Kosten bei knapp 600 000 Euro liegen – „allerdings ohne die Gestaltung der Außenanlage, die wir später angehen“. Die laufenden Betriebskosten werden auf etwa 60 000 Euro pro Jahr geschätzt. Der für fünf Jahre bewilligte jährliche Zuschuss der Bundesförderung liegt bei 30 000 Euro.

Umfassend erläutert wurden die 16,8 Millionen Euro teuren, mit 7,02 Millionen Euro bezuschussten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Burghardt-Gymnasiums. Architekt Prof. Hans-Ulrich Kilian und Oberstudiendirektor Jochen Schwab schilderten, dass die Gebäude trotz stetiger Renovierung nicht mehr den Erfordernissen der Gegenwart genügen und erinnerten an die stetig steigenden Schülerzahlen. Derzeit besuchen 994 Jugendliche die Einrichtung. „Die bestehenden Räume reichen nicht mehr aus“, erklärte Schwab.

Abhilfe schaffen Fach- und Vorbereitungsräume sowie neue Arbeitsbereiche. Bestrebt sei man unterdessen, die Schule „bei sinnvoller Verteilung aller Räume kompakt zu lassen und pädagogisch wertvolle Schulhofflächen beizubehalten“. Den Stellenwert einer Aula soll das zwischen den Trakten Drei und Vier zu errichtende „Selbstlernzentrum“ mit Bühne einnehmen. Das eingeschossige Haupthaus von 1958 wird partiell abgebrochen und durch einen zweistöckigen Bau ersetzt. „Das BGB wird komplett barrierefrei, auch für außerschulische Zwecke, zugänglich und soll eine noch flexiblere Raumeinteilung aufweisen“, erklärte der Schulleiter. Allerdings sollen die bis voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossenen Arbeiten während des Schulbetriebs erfolgen.

Gespräche mit anderen Schulen

Eine Verlegung in Container ist nicht vorgesehen, was ein Zuhörer monierte. Im entstehenden Baulärm sah er eine Beeinträchtigung des Unterrichts. Schwab räumte ein, dass man mit anderen Buchener Schulen darüber verhandeln werde, ob bestimmte Klassen tageweise dorthin ausgelagert werden könnten. „Gespräche finden statt“, versicherte er. Auch die Gestaltung der Stundenpläne mit Fokus auf Doppelstunden und geringe Wege berücksichtige den Ausnahmezustand. Auf eine Frage nach den Planungen antwortete Bürgermeister Burger insofern, dass man „es zwar nie in der Hand hat, der zeitliche Rahmen aber auch im Hinblick auf die diesbezüglich begrenzten Förderprogramme einzuhalten ist“.

Als drittes Großprojekt gilt mit 19,2 Millionen Euro Gesamtkosten der Umbau des Buchener Standorts der Neckar-Odenwald-Kliniken. In seiner Einführung berief sich Landrat Dr. Achim Brötel auf die Historie des 1968 in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße eröffneten Hauses und seine Bedeutung.

„Wo es um die Notfallversorgung geht, wird an dezentralen Strukturen kein Weg vorbeiführen – alles andere degradiert die Menschen im ländlichen Raum zu Menschen zweiter Klasse“, merkte er an und erinnerte an die von Sozialminister Manfred Lucha zugesagte Förderung mit 10,5 Millionen Euro sowie weitere 1,8 Millionen Euro aus der Kontingentförderung des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Klinikumbau startet 2019

Vertiefend informierte Stefan Läng (Projektleiter PSB Wasner, Bad Griesbach/Bayern) über die 2019 beginnende Maßnahme: Nachdem die Endoskopie vergrößert wird, soll ein neuer Bettentrakt mit Querverbindung zum bestehenden Bettentrakt gebaut werden. Speziell die Bettenzimmer und ihre sanitären Anlagen mit gemeinsamen und Nasszellen für zwei Zimmer und Frauen und Männer zugleich weisen „Handlungsbedarf“ auf, den er mit Grundrissmustern und Grafiken veranschaulichte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018