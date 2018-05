Ausstellung über sakrale Volkskunst

Anzeige

Steigleder ist seit 1977 im Verein. Seit zehn Jahre leitet er die Gemäldeabteilung, die er „mit Leben erfüllt“ habe, so Dr. Wolfgang Hauck in seiner Laudatio. Die Gemäldesammlung ist dank der guten Kontakte von Dieter Steigleder so angewachsen, dass statt ursprünglich einem nun drei gesicherte Räume im Belzschen Haus notwendig sind.

Zu Beginn der Versammlung, an der auch Buchens Bürgermeister Roland Burger und Ehrenvorsitzender Hans Theodor Vleugels teilnahmen, blickte der Vorsitzende auf das vergangene Jahr zurück. Es war das „Jahr 10“ nach der Neukonzeption des Bezirksmuseums als „Museum auf der Grenze“, was vor allem in den Ausgaben der Vereinszeitschrift „Wartturm“ seinen Niederschlag fand. Im Mittelpunkt der Aktivitäten standen die Sonderausstellung „Hauptsache Hut – Gut behütet durch ein Jahrhundert“ und die neue Dauerausstellung „Gut bedacht und gut beschützt“, die das Thema des großen Stadtbrandes vor 300 Jahren aufnahm.

Religiöses Wissen erhalten

Zurzeit arbeiten die Aktiven des Vereins an der Einrichtung der Dauerausstellung „Die regionale Kirchengeschichte und die Sammlung Sakrale Volkskunst“, die sich über fünf Räume im Trunzerhaus erstrecken und damit die größte Dauerausstellung des Museums sein wird. Dr. Wolfgang Hauck erinnerte daran, dass das Museum damit nicht nur seinen großen Bestand an religiöser Volkskunst präsentiere, sondern sich auch der Aufgabe stelle, im „Madonnenländchen“ religiöses Wissen zu erhalten und zu vermitteln. Er hoffe, dass sich auch Externe zur Mitarbeit begeistern lassen und die Ausstellung möglichst schnell eröffnet werden kann.

Überhaupt könne der Verein für seine Museumsarbeit, die vor allem an den Mittwochabenden stattfindet, weitere Aktive gut gebrauchen. Sibylle Ostien, stellvertretende Vorsitzende und Koordinatorin des Aufsichtsdienstes, appellierte an die Mitglieder, sich für den Aufsichtskreis zur Verfügung zu stellen.

Seit dem Jahr 2013, so Dr. Hauck, verfolge der Verein konsequent sein Programm zur Restaurierung der Sammlung. In sechs Jahren seien auf diese Weise 140 000 Euro ausgegeben worden – wobei das Land den Großteil der Kosten trug und die Stadt über die Vereinsförderung ebenfalls bedeutende Zuschüsse gab. Im vergangenen Jahr sahen rund 1650 Besucher die Sammlungen des Museums, ein leichter Anstieg gegenüber den Vorjahren. Rückläufig ist dagegen die Mitgliederstatistik: Die Sterbefälle überwiegen deutlich die Neueintritte. Immerhin 411 Mitglieder hatte der Verein im Jahr 2017.

Der Schatzmeister des Vereins, Johannes Volk, stellte ein umfangreiches Zahlenwerk vor. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Bezirksmuseum einen Überschuss von rund 6000 Euro – allerdings nur rein rechnerisch, denn bis zum Jahresende gingen noch Spenden für das Grimm-Buch ein, während die Rechnungen erst in diesem Jahr zu Buche schlagen.

Besondere Schwerpunkte lagen auf dem Erwerb und der Restaurierung von Sammlungsstücken und den neuen Ausstellungen. Ohne die Zuschüsse der Stadt wären diese Aufgaben nicht zu erledigen gewesen, sagte Johannes Volk.

Dass das Museum der Stadt ein „teurer“ Verein ist, darauf wies Bürgermeister Roland Burger hin. Neben den Zuschüssen muss die Kommune nämlich für den Betrieb und den Erhalt des Museumsareals jährlich rund 150 000 Euro aufbringen. Er lobte, dass der Verein mit dem Grimm-Buch, das in der Schriftenreihe „Zwischen Neckar und Main“ erschien, einen bleibenden Wert geschaffen habe. Burger bedauerte, dass die Erträge aus der Bürgerstiftung wegen der finanziellen Rahmenbedingungen immer mehr zurück gingen. 2017 waren es noch 1000 Euro, die für die Ausstellung „Gut bedacht und gut beschützt“ zur Verfügung gestellt werden konnten.

Auf seinen Antrag hin entlasteten die Teilnehmer Vorstand und Schatzmeister einstimmig. Die Kasse hatten Dieter Seitz und Bernd Morschhäuser geprüft und für einwandfrei befunden.

Die Mitgliederversammlung des Vereins Bezirksmuseum endete mit drei Kurzvorträgen. Rainer Handwerk stellte seine Recherchen zu den Bildern von Kriegsgefangenen aus dem Ersten Weltkrieg in der Karl-Weiß-Sammlung vor. Rund 570 Aufnahmen, hauptsächlich von französischen und russischen Soldaten, haben sich erhalten. Seit dem Fund einer Liste im Stadtarchiv Buchen – nach einer Reihe von Fehlschlägen in anderen Archiven – lassen sich vielen Fotografierten Namen, Berufe und Einheiten zuordnen. Gerade dieser Teilbereich der Weiß-Sammlung hat große überregionale Aufmerksamkeit erregt.

Dr. Volker Schneider stellte dar, wie die Typoskripte und Manuskripte der Lebenserinnerungen von Arthur Grimm ins Bezirksmuseum kamen. Und Dieter Steigleder erläuterte, dass es im Rahmen der Buchener Heimattage 1948 – das war auch das Todesjahr von Arthur Grimm – eine Gedenkausstellung mit Werken von im Raum Buchen lebenden Künstlern gab. Mit einem kurzen Aufsatz des Kunsthistorikers Josef Mahlberg, eines guten Bekannten von Arthur Grimm in dessen letzten Lebensjahren, charakterisierte er das Werk und die Bedeutung des Mudauer Malers. str

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018