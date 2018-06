Ausstellungen unterstützt

Anzeige

Buchen.Der Vorstand und das Kuratorium der „Bürgerstiftung Bezirksmuseum Buchen“ trafen sich unter der Leitung ihres Vorsitzenden, Bürgermeister Roland Burger, zu ihrer Jahressitzung. Wichtigster Tagesordnungspunkt war – neben den Tätigkeits-, Kassen- und Prüfungsberichten – die Vergabe der Stiftungserträge, die im Jahr 2017 erwirtschaftet wurden.

Im Vorjahr hatte das Gremium beschlossen, die Stiftungserträge für 2016 dem Verein Bezirksmuseum für seine neue Dauerausstellung zum Thema „Gut bedacht und gut beschützt“ zu überlassen, die an die 300. Wiederkehr des Großen Stadtbrands von 1717 erinnert. Besonders gestaltete Ziegel, in der Volkskunst bislang als Feierabendziegel bezeichnet, wurden wissenschaftlich aufgearbeitet und neu in einer Ausstellung präsentiert.

Die Eröffnung dieser Ausstellung fand am 10. September 2017 statt. Beteiligt war die Freiwillige Feuerwehr Buchen, die eindrucksvoll mit einer Eimerkette von der Morre bis zum Museumshof die Brandbekämpfung in früheren Zeiten demonstrierte.