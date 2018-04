Auswirkungen des Wintersturmes vorgestellt

Anzeige

Bilanzzahlen

Nach dem Bericht des Vorstandsvorsitzenden erläuterte Geschäftsführer Klemens Gramlich die wirtschaftliche Entwicklung der WVG im Jahr 2017 anhand der Bilanzzahlen sowie der G+V-Rechnung. Er durfte von einem zufriedenstellenden Jahresabschluss berichten, der die „Zielsetzungen von Vorstand und Aufsichtsrat erfülle“, so Gramlich. Da der Wald erfahrungsgemäß mit Überraschungen und Unwägbarkeiten behaftet ist, wird auch weiterhin eine verantwortungsbewusste Geschäftspolitik mit Stärkung des Eigenkapitals und vernünftigen Bilanz- sowie G+V-Strukturen verfolgt. Im Einvernehmen mit Vorstand und Aufsichtsrat schlug er der Versammlung wiederum eine Dividendenzahlung in Höhe von 60 Prozent auf die Geschäftsguthaben vor.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Berberich bescheinigte in seinem Bericht, dass der Aufsichtsrat als überwachendes Organ in allen Geschäftsbereichen tätig war. Der uneingeschränkte Einblick in die Geschäfte der Genossenschaft war durch gemeinschaftliche Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat gewährleistet. Dem Geschäftsführer Klemens Gramlich wurde eine korrekte und ordnungsgemäße Kassenführung attestiert.

Auf Vorschlag der Versammlung nahm Ortsvorsteher Bernd Rathmann die Entlastung des gesamten Vorstands vor. Er dankte den Verantwortlichen der WVG für die geleistete Arbeit. Die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der WVG setze sich fort. Die Abstimmungen über die Entlastung von Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführer erfolgten per Akklamation und erbrachten einstimmige Ergebnisse.

Satzungsgemäß stand die Wahl des Geschäftsführers Klemens Gramlich an. Vorsitzender Breunig würdigte die ausgezeichnete Leistung und das vielfältige Engagement des Geschäftsführers und schlug ihn zur Wiederwahl vor. Klemens Gramlich wurde einstimmig wiedergewählt.

Erhöhtes Holzangebot

Über den aktuellen Holzmarkt referierte Geschäftsführer Helmut Schnatterbeck von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB), der für die Vermarktung des WVG-Holzes zuständig ist. Aufgrund des nassen Winters 2017/2018 unterlagen die Bewirtschaftung des Waldes und der Abtransport des Holzes erschwerten Bedingungen. Hinzu kam im Januar 2018 das verstärkt angefallene Sturmholz, das bei einzelnen Sortimenten zu schwankenden Holzpreisen in den vergangenen Wochen und Monaten führte. Der Markt nimmt das erhöhte Holzangebot jedoch recht gut auf, sodass auf absehbare Zeit wieder reguläre Holzpreise erwartet und prognostiziert werden.

Der für die Privatwaldbetreuung auf der Gemarkung Hainstadt zuständige Revierleiter Ralf Becker ergänzte die Ausführungen von Helmut Schnatterbeck und sah die WVG gut gerüstet für die zukünftigen Herausforderungen. Das laufende Kartellverfahren gegen die baden-württembergische Nadelholzvermarktung beschäftigt nach wie vor die forstlichen Organisationen. Er beantwortete einige Fragen der anwesenden Privatwaldbesitzer und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den WVG-Verantwortlichen.

Vorsitzender Matthias Breunig bedankte sich bei den Vertretern von FVOB und Forstbetriebsleitung für die ausführlichen Berichte und die informativen Erläuterungen. Ebenso lobte er die gute Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsleitung und Holzvermarktung sowie bei den Mitgliedern für ihre Unterstützung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018