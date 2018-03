Auszeichnung für Klaus Theobald

Anzeige

Buchen.Auch Bekanntgaben nichtöffentlich gefasster Beschlüsse am 19. Februar standen auf der Tagesordnung im Alten Rathaus. So hat der Gemeinderat der Stadt Buchen gemäß Feuerwehrsatzung der Stadt die Verleihung der Eigenschaft als Ehrenabteilungskommandant der Abteilungswehr Buchen-Stadt und als Ehrenkommandant der Gesamtfeuerwehr an Klaus Theobald beschlossen.

Vertragsverlängerung

Der Gemeinderat stimmte auch der Vertragsverlängerung mit der BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH für den Stadtbusverkehr Buchen bis 31. Dezember 2018 zu. Ebenso Linienbündelausschreibung Mosbach-Buchen über die Vergabestelle des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar GmbH (VRN) für die Stadtbuslinie Buchen (845) zum 1. Januar 2019. Die Kosten und Erlöse des Stadtbusverkehrs werden ab 2019 über den Haushaltsplan Stadt abgerechnet und nicht mehr an den EDB weiterverrechnet.

Der Gemeinderat hat auch den Erwerb von Grundstücken für das neue Baugebiet „Marienhöhe“ beschlossen.