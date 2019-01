Auto an Stoßstange beschädigt

Buchen.Einen Schaden an seiner Stoßstange hinten links hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag in Buchen an seinem Pkw festgestellt. Nach Angaben der Polizei stand der schwarze VW Eos von 12.40 bis 13 Uhr auf dem Parkdeck in der Haagstraße. Der Verursacher dürfte aufgrund der Spurenlage ein weißes Fahrzeug gefahren haben. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281/9040, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.01.2019