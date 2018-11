Auto beschädigt und weitergefahren

Buchen.Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Donnerstagabend einen Unfall in Buchen verursacht und ist danach einfach davon gefahren. Dessen Fahrzeug beschädigte einen auf dem Musterplatz geparkten BMW an der Fahrertür, schätzt die Polizei. Dann verschwand der Unbekannte samt Gefährt, ohne die Beamten zu verständigen.

Der Unfallzeitpunkt liegt zwischen 19.30 Uhr und 23.15 Uhr. Damit der 65-jährige Halter des BMWs nicht auf den Kosten in Höhe von rund 3000 Euro sitzen bleibt, sucht das Polizeirevier Buchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können und sich unter der Telefonnummer 06281/9040 melden sollen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018