Autofahrer fährt über Standrohr

Buchen.Schaden in Höhe von rund 6000 Euro ist bei einem Vorfall am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße in Buchen entstanden. Diese war wegen Bauarbeiten gesperrt, für Anlieger jedoch befahrbar, so die Polizei.

Gefahr zu spät erkannt

Ein BMW-Fahrer fuhr gegen 9.15 Uhr in die Baustelle ein, erkannte aber nicht, dass aus einem Unterflurhydranten ein nicht abgesichertes Standrohr und ein sogenannter Schieberschlüssel herausragten.

6000 Euro Schaden entstanden

Er überfuhr die Gegenstände, wodurch an seinem Auto und an der Wasserentnahmestelle ein Schaden von jeweils rund 3000 Euro entstand und sich der Wasserdurchfluss nicht mehr vollständig abriegeln ließ. Der 25-jährige Arbeiter, welcher für die Gefahrenstelle verantwortlich war, muss mit einer Anzeige rechnen.