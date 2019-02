Autofahrerin ausgebremst

Buchen.Direkt an der Einmündung Buchen-Süd zur B 27 wurde am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine VW-Fahrerin von einem Mazda-Fahrer ausgebremst. Zuvor war die Frau mit ihrem Wagen vor dem Autofahrer vom Gewerbegebiet IGO aus kommend auf die Landstraße gefahren, so die Polizei.

Dort überholte der Mazda-Lenker die Frau und bremste dann auf der Zufahrt zur Bundesstraße ab, so dass die 42-Jährige ebenfalls anhalten musste. Der Fahrer stieg aus seinem Wagen aus und lief zu dem VW. Der rund 60 Jahre alte Mann klopfte heftig an die Seitenscheiben der Fahrertüre und versuchte diese auch zu öffnen. Als weitere Verkehrsteilnehmer hinzukamen, setzte der Mann die Fahrt in seinem weinroten Pkw fort.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.02.2019