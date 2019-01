Autofahrt endet an Geländer

Buchen.An einem Geländer in der „Schüttstraße“ in Buchen endete die Autofahrt eines 19-Jährigen am Samstagabend. Der Mercedes-Fahrer wollte von der „Amtsstraße“ in der „Schüttstraße“ weiterfahren und hielt hierzu kurz an der Einmündung an. Beim Anfahren geriet er ins Schleudern und prallte gegen das Metallgeländer, wodurch dieses auf rund acht Metern Länge beschädigt wurde.

Die 16-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Mercedes, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro. Ähnlich teuer wird die Instandsetzung des Geländers und eines Verkehrszeichens, welches bei dem Unfall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

