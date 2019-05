Autoschaden nicht gemeldet

Buchen.Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von einer Unfallstelle in der Von-Leiningen-Straße in Buchen. Dort hatte eine Opel-Besitzerin ihren Wagen des Modells Insignia im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 4 auf einem Parkplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zu dem Fahrzeug stellte der Ehemann der Autofahrerin fest, dass dieses zwischenzeitlich an der hinteren rechten Stoßstange erheblich beschädigt wurde. Der Verursacher hatte den Schaden weder der Geschädigten noch der Polizei gemeldet, weshalb nun Zeugen gesucht werden. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040.

