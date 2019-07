Badminton und Boule im Angebot

Hettingen.Auch in diesem Jahr bietet der Förderverein des FC „Viktoria“ wieder die Möglichkeit, sich in den Sommerferien sportlich zu betätigen. Von Mittwoch, 31. Juli, bis Mittwoch, 4. September, finden mittwochs die Badmintonabende in der Turnhalle statt. Gespielt werden kann auf drei Feldern von 19.30 bis 21 Uhr. Schläger können gestellt werden.

Ebenfalls wird in diesem Jahr auch wieder die Möglichkeit geboten, sich beim Boule (Boccia) zu versuchen. Angeboten werden vier Termine: Freitag, 2., 9., 16. und 23. August, von 18 bis etwa 21.30 Uhr.

