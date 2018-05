Bahnhofstraße wird grundlegend saniert

Die Bahnhofstraße in Hainstadt wird in einem Abschnitt zwischen Gregor-Mendel-Straße und Hebelstraße grundlegend saniert. Für den Straßenbau sind im Haushalt 380 000 Euro veranschlagt, für die Erneuerung der Kanalisation 240 000 Euro. © Ralf Scherer

Hainstadt.Mit dem Abfräsen der Asphaltdecke haben am Dienstag die Arbeiten zur Sanierung der Bahnhofstraße in Hainstadt begonnen. In einem Teilstück zwischen der Gregor-Mendel-Straße und der Hebelstraße werden in den kommenden Wochen Wasser- und Stromleitungen erneuert und die Kanalisation ausgetauscht.

Ursprünglich war nur die Sanierung des Straßenbelags vorgesehen. Eine Überprüfung mit Kameras

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.05.2018