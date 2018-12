Bald Freigabe für Verkehr auf der B 27

Buchen/Mosbach.Die Fahrbahndeckenerneuerungen der B 27 in Mosbach im Bereich zwischen Johannes-Diakonie und der Abzweigung der L 525 Richtung Lohrbach / Sattelbach sind fertiggestellt. Voraussichtlich am Dienstagabend, 18. Dezember, wird die halbseitige Sperrung aufgehoben und die Straße wieder in gesamter Breite für den Verkehr freigegeben.

Ohne Störung fahren

Bereits in der laufenden Woche wurden in der Ortsdurchfahrt Neckarburken die Arbeiten an der Wasserleitung und Kanälen aufgrund der einsetzenden kalten Witterung unterbrochen, so dass auch hier die halbseitige Sperrung aufgehoben werden konnte. Somit können Verkehrsteilnehmer ab Dienstagabend auf der B 27 zwischen Buchen und Mosbach wieder ohne Störung fahren.

Nochmals gesperrt

Ab Mitte März 2019 werden die Arbeiten an der Wasserleitung und den Kanälen in der Ortsdurchfahrt Neckarburken abgeschlossen und ein neuer vollständiger Fahrbahnaufbau hergestellt werden. Dafür wird die B 27 in der Ortsdurchfahrt Neckarburken bis zur Einmündung der L 525 ab Mitte März 2019 nochmals für voraussichtlich sieben Wochen komplett gesperrt.

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de und über die neue App „VerkehrsInfo BW“ der Straßenverkehrszentrale Baden Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018