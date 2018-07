Band der Spitzenklasse zu erleben

Anzeige

Mit „Jazz im Hof“ bietet die Stadtkapelle Buchen im Rahmen ihres 125-Jahr-Jubiläums einen Abend der besonderen Art an.

Buchen. Mit „Windwalkers“ präsentiert sich am Samstag, 21. Juli, eine Jazzband der Spitzenklasse im urigen Ambiente des Museumshofs inmitten der historischen Altstadt. Die international besetzte Band aus Mannheim fasziniert durch mitreißende Latin-Grooves, ausgefeilte Soli und perfekt ausgeführte Unisono-Passagen. Das mehrfach preisgekrönte Ensemble (unter anderem Bucharest International Jazz Competition, Jazzopen Playground Wettbewerb) tourte bereits erfolgreich durch Deutschland, Italien, Frankreich und Rumänien und legt nun ihr bereits drittes Album „Adventures“ vor. Bei aller technischen Präzession spielen die weltoffenen Musiker ihre jazzige Freiheit unverkrampft aus und zünden vom ersten Takt an ein musikalisches Feuerwerk. Ein muss für alle Jazzfreunde.

Als Vorband zu diesem Highlight formierte Alexander Monsch eine „JMK-Allstars Bigband“, die mit klassischem Bigbandsound den Abend eröffnen.Musiker aus ehemaligen JMK-Bigbands haben sich zusammengefunden, um an verschiedenen Probenwochenenden alte Stücke aufzupolieren, beziehungsweise neue einzustudieren. Eine Aufgabe, an der alle Beteiligten sichtlich Spaß hatten und haben. Selbstverständlich ist an diesem Abend für beste Verpflegung im Museumshof gesorgt. Hoföffnung ist um 19 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.