Band der Spitzenklasse zu erleben

Anzeige

Als Vorband formierte Alexander Monsch eine „JMK-Allstars Bigband“, die mit klassischem Bigbandsound den Abend eröffnen. Musikerinnen und Musiker aus ehemaligen JMK-Bigbands haben sich zusammengefunden, um an verschiedenen Probenwochenenden alte Stücke aufzupolieren oder neue einzustudieren. Eine Aufgabe an der alle Beteiligten sichtlich Spaß hatten und haben. Selbstverständlich ist an diesem Abend für Verpflegung im Museumshof gesorgt. Hoföffnung ist um 19 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018