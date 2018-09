„Barbed Wire“ und „Isartaler Hexen“ heizen kräftig ein

Bretzingen.Das 42. Bretzinger Bockbierfest findet vom 12. bis zum 15. Oktober statt. Die traditionsreiche Veranstaltung wird auch dieses Jahr gemeinschaftlich durch den Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bretzingen, die Musikkapelle und den Sportverein durchgeführt.

Am Freitagabend, 12. Oktober, startet die weithin bekannte Veranstaltung mit der Band „Barbed Wire“, die als „Beste und erfolgreichste Showband Deutschlands“ mit dem Fachmedienpreis ausgezeichnet wurde. Sie setzt mit ihrer gigantisch spektakulären Show im multimedialen Bereich Maßstäbe.

Am Samstag findet der traditionelle Bieranstich um 16.30 Uhr statt. Die „Isartaler Hexen“ sind auf großer Abschiedtour und treten somit das letzte Mal in in Bretzingen auf. Wenn die Damen so richtig Gas geben, wird jedes Festzelt schnell zum Hexenkessel. Das Zelt ist voll bestuhlt und ermöglicht somit das Abstellen des Maßkruges zum Schunkeln auf den Bänken.

Zusätzlich wird die Party mit dem DJ-Duo „Maio und Crazy“ noch etwas verlängert. Eintrittskarten für die „Isartaler Hexen“ sind im Vorverkauf bei den Sparkassen-Filialen in Hardheim und Höpfingen sowie den Volkbanken-Bankstellen in Buchen, Walldürn, Hardheim und Höpfingen ab dem 10. September erhältlich. .

Auch dieses Jahr fährt ein Shuttlebus zu beiden Veranstaltungen am Freitag und Samstag.

Aktuelle Informationen sind auf unserer WEBSeite www.bretzinger-bockbierfest.de zu finden.

Das Programm im Detail:

Freitag 12. Oktober: ab 19.30 Uhr Einlass, 21.30 Uhr Unterhaltung mit der Gruppe „Barbed Wire“.

Samstag 13. Oktober: ab 14.30 Uhr Beginn des Festbetriebs, 16.30 Uhr Bieranstich, ab 19 Uhr Einlass, 21.30 Uhr: Die „Isartaler Hexen“ geben ihr Abschiedskonzert in Bretzingen anschließend mit dem DJ Party-Duo „Maio und Crazy“.

Sonntag 14. Oktober: 10 Uhr Frühschoppen, 11 Uhr Mittagessen, 11.30 Uhr Unterhaltung mit der Musikkapelle Bretzingen, 13 Uhr Fußballspiel Hardheim/Bretzingen 2 – Spvgg Sindolsheim-Rosenberg 2, 15 Uhr Hardheim/Bretzingen 1 – FC Donebach 1, 17 Uhr: Stadtkapelle Osterburken lädt zum Tanz ein.

Montag 15. Oktober: 11.30 Uhr Mittagstisch der Betriebe, 14 Uhr Seniorennachmittag, 18.30 Uhr Firmenfußballspiel, 19 Uhr: Die „Heddebörmer Musikanten“ bereiten einen stimmungsvollen Festausklang

Dirndl und Lederhosen sind erwünscht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.09.2018