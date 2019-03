Basarteam spendet über 1000 Euro

Hainstadt.Das Basarteam der SpVgg Hainstadt hat im vergangenen letzten Halbjahr mehrere Sach- und Geldspenden an Vereine und gemeinnützige Organisationen überreicht. So durften sich im November die Trainerinnen und Mädels der Minigarde der FG „Heeschter Berkediebe“ über eine neue Musikanlage im Wert von 180 Euro freuen. 300 Euro wurden dem Hainstadter Frauenstammtisch zur Verfügung gestellt, damit diese wieder 15 Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder aus dem Neckar-Odenwald-Kreis kaufen und schön einpacken konnten. Elisabeth Thor, Vertreterin des sozialen Projekts „Frauen in Not“ nahm diese freudestrahlend entgegen.

Im neuen Jahr wurden 20 kleine Fußbälle und zwei Ballnetze im Gesamtwert von 300 Euro angeschafft und der E-Jugend-Mannschaft der SpVgg beim Hallenturnier in der Hainstadter Mehrzweckhalle übergeben. Am Schmutzigen Donnerstag war dann die Freude bei den Erzieherinnen und Kindern des Kindergartens „St. Anna“ in Hainstadt sehr groß, als ihnen zwei Digitalkameras inklusive Speicherkarten überreicht wurden.

Der nächste Basar findet am Samstag, 23. März, von 13 bis 15.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Hainstadt statt. Weitere Informationen sind unter www.basar-hainstadt.de im Internet zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.03.2019