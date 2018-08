Basteln, Wandern und Party

Anzeige

Buchen.Ein abwechslungsreiches Programm wird in den Sommerferien im Mehrgenerationentreff (MGT) geboten. Neben den regelmäßigen Angeboten wie Kaffeetreff, Spielenachmittag, Spielgruppe oder Linedance, welche sich natürlich auch zur Feriengestaltung eignen, gibt es einige spezielle Punkte.

Der Basteltreff findet am Montag, 20. August, unter dem Motto „Urlaubsmitbringsel schön präsentieren statt (Anmeldung bei Sieglinde Anton, Telefon 0151/50183211).

Eine Abendwanderung im Buchener Wald findet am Mittwoch, 22. August, ab 19.30 Uhr statt. Das Repaircafe öffnet am Montag, 27. August, um 19 Uhr seine Türen. Linedance für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren gibt es am Montag, 3. September, von 14 bis 17 Uhr . Wer gerne mal aus der Reihe tanzen möchte, ist willkommen (Anmeldung bis 30. August über den MGT). Die Pasta-Party für Schulkinder, bei der Nudeln selber gemacht werden, ist am Dienstag, 4. September, von 9 bis 14 Uhr. Anmeldungen sollen über den MGT erfolgen.