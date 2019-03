Bauen in den Neubaugebieten

Buchen.Aufgrund der aktuellen Niedrigzinspolitik wird das Geld nach wie vor verstärkt in Immobilien sowie deren Renovierung und Modernisierung investiert. Bei der Finanzierung dieser Vorhaben kommen den zur Verfügung stehenden öffentlichen Mitteln eine besondere Bedeutung zu. Diese sind wichtiger Bestandteil eines effizienten Finanzierungsplans. Vor diesem Hintergrund und des derzeit bestehenden Sonderkreditprogramms (Baukindergeld-Darlehen) veranstaltet die Sparkasse Neckartal-Odenwald einen Informationsabend am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr in der Hauptstelle Buchen für alle Interessierten Die Themen: Bauen in Buchen mit Ausblick auf zukünftige Baugebiete, Referent ist Günter Müller, Fachbereichsleiter der Stadt Buchen; Neubauten und Energetische Sanierung von Gebäuden (gesetzliche Pflichterfüllung), Referent ist Georg Müller, Energieberater in Hettingen; Beantragung von Förderdarlehen, Referenten sind Andreas Schulze, Leiter Baufinanzierung, sowie Ines Wendt und Peter Bleifuß, Baufinanzierungsberater der Sparkasse. Anmeldung ist unter helmut.bender@spk-ntow.de oder Telefon 06261/861355 erforderlich.

