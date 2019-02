Baulandschule stellt sich vor

Hettingen.Die Baulandschule bietet am Dienstag, 19. Februar, um 18.30 Uhr einen Informationsabend für Eltern und Schüler der zukünftigen fünften Klassen. Bildungsziele, Bildungswege und pädagogische Konzeption der Schule werden ausführlich dargestellt. Am Donnerstag, 21. Februar, findet von 8 bis 12.10 Uhr für die Kinder ein „Schnuppertag“ statt. Hier lernen die Kinder die Baulandschule im „Betrieb“ kennen und bekommen Einblicke in die verschiedenen schulartspezifischen Fachbereiche auch mit praktischen Erfahrungen. Die Kinder sollten nach der Veranstaltung wieder abgeholt werden. Anmeldung hierfür im Sekretariat, Telefon 06281/8080.

