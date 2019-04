Bauschaum und Autobatterie gefunden

Buchen.Ein beachtlicher Müllberg mit einigen durchaus skurrilen Funden kam am vergangenen Wochenende beim Buchener Stadtreinigungstag zusammen. Der Aufruf zur Aktion „Frühjahrsputz in der Stadt“ fand eine beachtliche Resonanz und Unterstützung. An der Gesamtaktion waren bei herrlichem Wetter am Samstag nahezu 70 Müllsammler in Buchen unterwegs. Durch eine Beteiligung der Schulen und Kindergärten im Vorfeld und im Laufe dieser Woche steigt die Anzahl der Helfer auf über 500 Müllsammler, die auch in den Stadtteilen unterwegs waren oder noch aktiv werden.

Thema sensibilisieren

Rechtzeitig zum Beginn der warmen Jahreszeit war ein Großreinemachen im öffentlichen Raum angesagt. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass durch diese gelungene Aktion auch die Öffentlichkeit für Müllvermeidung und sachgerechte Entsorgung sensibilisiert wird. „Dies ist eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung“, stellte Bürgermeister Roland Burger fest, der wie auch Beigeordneter Benjamin Laber bei der Samstagsaktion ebenfalls mit dabei war. Der Bürgermeister dankte allen Helfern und Unterstützern der Aktion. Ein solcher gemeinsamer städtischer Großputz habe nicht zuletzt auch einen pädagogischen Effekt. Die Verantwortlichen wollen mit der Aktion den Umweltschutz und einen sensibleren Umgang mit Müll und Abfall in den Fokus rücken, betonte der Bürgermeister.

Wichtig seien vor allem die Müllvermeidung und eine sachgerechte Trennung der Abfälle. Leider sei jedoch immer wieder zu beobachten, dass der Müll gerade im öffentlichen Raum einfach achtlos weggeworfen, fallengelassen oder sogar illegal entsorgt werde. Da die Aktion bereits in der vergangenen Woche durch Schüler der Wimpina-Grundschule und der Jakob-Mayer-Grundschule begonnen hatte, wurde aus dem Stadtreinigungstag de facto eine Stadtreinigungswoche. In diese waren auch die Schüler der Baulandschule Hettingen, des Kindergarten Hettingen sowie der Grundschule Bödigheim eingebunden. In der kommenden Woche engagieren sich auch noch die Schüler der Karl-Trunzer-Schule.

Überall, wo gesammelt wurde, kam eine beachtliche Menge Müll zusammen. „Wenn keiner einfach Müll im öffentlichen Raum wegwerfen würde, bräuchte es diese Aktion nicht“, war die einhellige Erkenntnis. Die Stadtreinigungsaktion sei wichtig, weil sie zumindest für eine gewisse Zeit für mehr Sauberkeit sorge und darüber hinaus ein Zeichen setze, das aufmerksam mache und sensibilisiere, so die einhellige Meinung der Beteiligten.

Am Samstag waren in der Innenstadt viele Gruppen ausgestattet mit Müllzangen, Eimern und Müllsäcken unterwegs. Es engagierten sich Stadträte, einzelne Freiwillige und Gruppen vom Burghardt-Gymnasium, dem Deutschen Roten Kreuz, den Pfadfindern sowie geflüchtete chinesische Frauen, die in Buchen leben. Die Müllsammler waren in Reinigungsbezirke eingeteilt und sammelten Müll und Unrat in der gesamten Innenstadt. „Am schlimmsten sind die vielen Zigarettenkippen“, stellten alle Teilnehmer fest. Hier war das Aufsammeln teilweise äußerst mühselig. Aber auch weggeworfene Glasflaschen, Plastikverpackungen, Bonbonpapierchen und Zigarettenschachteln fanden sich zahlreich. Die Helfer stellten auch verwundert fest, dass viele Pfandflaschen achtlos weggeworfen werden.

Auch skurrile Fundstücke waren dabei. Es wurde beispielsweise ein Teil eines Sofas gefunden, aber auch Damen-Feinstrümpfe und Kondome. Weitere seltsame Funde waren eine Autobatterie, Bauschaum und ein ganzes Flaschenlager am Rand eines kleinen Wäldchens in Bödigheim.

