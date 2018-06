Bauwillige können bald loslegen

Anzeige

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten für das Baugebiet „Oberhölzle“ in Hettingen sind bald abgeschlossen. Dann können die Bauwilligen loslegen.

Hettingen. Die Anton Bokmeier GmbH aus Bad Mergentheim ist mit den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Oberhölzle“ in Hettingen bald fertig. „Die Arbeiten werden wohl bis Mitte Juli abgeschlossen werden können“, so der Technische Dezernent Hubert Kieser auf FN-Anfrage. Im Baugebiet in Hettingen werden 20 Bauplätze erschlossen, die Hälfte davon ist laut Kieser bereits von Bauwilligen reserviert.

Manch einem sei der Bau nicht schnell genug vorangeschritten, aber unterm Strich „befinden wir uns im Zeitplan“, so der Technische Dezernent gegenüber den FN. Die Firma arbeite konsequent Schritt für Schritt und mehr Gerät könne man auf der Baustelle nicht zum Einsatz bringen.