Buchen.Auch in diesem Jahr versammelte sich die Schulgemeinschaft der Helene-Weber-Schule am letzten Schultag vor den Ferien zu einer Weihnachtsbesinnung in der Stadtkirche St. Oswald.

Zu dem Thema „Mensch werden und seinen Weg finden“ hatten die Schüler unter Anleitung der jeweiligen Lehrkräfte ein ebenso anspruchsvolles wie beeindruckendes Programm zusammengestellt. Studienrätin Michaela Alba, in deren Händen die Koordination lag, stimmte gleich zu Beginn auf das Thema ein. Ihr Ethikkurs der SG J2 spielte Stationen des Erwachsenwerdens, wie sie wohl allen Jugendlichen bekannt sind. Ein Zeitsprung am Ende der Aufführung verdeutlichte dann den Blick der Erwachsenen auf den Prozess der „Werdens“.

Danach stellte der Ethikkurs 2 BFS von Oberstudienrätin Kira Münkel beeindruckende Lebenswege von Menschen vor, die an ihren Lebenswegen gewachsen sind. Nelson Mandela, Mahatma Ghandi, aber auch mit Malala und Nadja zwei junge Frauen die aktuell durch ihr Engagement Zeichen setzen. Die Klassen der Berufsfachschule für Kinderpflege machten sich unter Anleitung ihrer Lehrerin Ute Ellenberger Gedanken zum Advent, ehe sie mit „Coral oft he bells“ musikalische Akzente setzten.

Überhaupt wurden die einzelnen Wortbeiträge gekonnt durch musikalische Beiträge untermalt. So intonierte ein großer SG Chor unter Studienrat Agostin Rios den Erlösersong „Redemption“, spielte David Rödel mit seiner Geigenlehrerin Eva Reiners-Ams einen „Canon“ und überzeugte die SG J2 mit Musiklehrer Magnus Balles bei „Christmas to me“. Dazwischen erzählte der evangelische Religionskurs von F. Göhrig-Müller ein Weihnachtsmärchen und machte szenisch überdeutlich, wie sich Ausgrenzung und Fremdenhass in unserem Alltag auswirken und wie kleinkariert ein nationalistischer Blick auf die Welt ist.

Frage nach dem Sinn des Lebens

Dagegen stellte der Beitrag des BK1 von Oberstudienrat Joachim Gengenbacher mit „Ein Leben für den Lippenstift“, das Streben nach Geld und Erfolg in den Mittelpunkt, an dessen Ende die Frage nach dem Sinn des Lebens steht. Bevor Schulleiter Christof Kieser am Ende der Besinnung allen Mitwirkenden dankte, gelang Moritz Weniger an der Gitarre mit dem weltberühmten „Halleluja“ von Cohen der emotionale Höhepunkt. Begleitet von seiner Klasse SGEb animierte er die Schulgemeinschaft in den Refrain einzustimmen und ein tolles weihnachtliches Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018