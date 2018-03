Bei der Ernährung kommt es vor allem auf die Vielfalt und das richtige Maß an

Anzeige

Buchen.Fast food, low carb, vegan – Jugendliche werden heutzutage von unterschiedlichsten Ernährungstrends beeinflusst. Dabei ist jedoch oft Vorsicht geboten. Worauf es bei einer gesunden Ernährung ankommt, erklärte Eva-Maria Kötter in einem Vortrag in der Abt-Bessel-Realschule. Unter dem Motto „Was macht unsere Schülerinnen und Schüler fit?“ wurden die interessierten Eltern in der Aula der Abt-Bessel-Realschule zum Thema Ernährung informiert und hatten auch genügend Gelegenheit, um wichtige Rückfragen zu stellen.

Für den vom Förderverein „Impulse“ initiierten Vortrag wurde mit Eva-Maria Kötter die richtige Expertin gefunden. Dass das Thema des Vortrags aktuell an Bedeutung gewinnt, betonte auch Realschulrektorin Monika Schwarz in ihrer Begrüßung. Das in unserer Gesellschaft vorherrschende Schönheitsideal erzeugt vor allem bei Jugendlichen einen enormen Druck, der auch das Essverhalten gefährlich beeinflussen kann. An den Grundlagen setzte Eva-Maria Kötter in ihrem Vortrag an. Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette sind die drei Hauptbestandteile der Ernährung, wobei alle drei Komponenten gleichermaßen wichtig sind für eine ausgewogene Ernährung. Die gute Nachricht: Gegen Süßigkeiten spricht grundsätzlich nichts, solange man in Maßen genießt. Wer zudem einige Faustregeln beachtet, ist schon auf dem besten Weg. Jeder Mensch soll beispielsweise täglich 1,5 bis zwei Liter Wasser trinken und insgesamt fünf Portionen Obst oder Gemüse zu sich nehmen. Problematisch hingegen seien vor allem zuckerhaltige Getränke und Energy-Drinks.

Das bei Jugendlichen so beliebte fast food ist grundsätzlich kein Problem, solange trotzdem alle wichtigen Nährstoffe zugeführt werden und man genügend in Bewegung ist – das „Drumherum“ muss also stimmen. Selbiges gilt auch für verschiedene Trends wie vegane Ernährung, low carb und Intervallfasten. Als Fazit stand am Ende also die Erkenntnis, dass gute Ernährung gar nicht so schwierig sein muss: auf die Vielfalt und das richtige Maß kommt es an.