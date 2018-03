Bei einem ersten Treffen Termine und Themen festgelegt

Anzeige

Buchen.Der politische Stammtisch „Roter Rettich“, im vorigen Jahr von Dr. Eberhard Barth ins Leben gerufen, hat bei seinem ersten Treffen im Stammlokal „Schwanen“ in Buchen für das kommende Halbjahr Termine und Themen festgelegt.

Da einige Stammtischgäste neu hinzugekommen sind, lag es auf der Hand, zunächst einmal Zweck und Ziele von dieser Veranstaltung vorzustellen. In diesem Diskussionsforum des SPD-Ortsvereins Buchen, so der Initiator des Stammtisches, sollen in erster Linie aktuelle lokalpolitische Themen, aber auch landes- und bundespolitische Themen aufgegriffen und diskutiert werden. Die Themen werden durch die Stammtischgäste festgelegt. Die Veranstaltung sei parteiübergreifend und somit offen für alle politisch interessierten Bürger. Spezielle parteiinterne Angelegenheiten und Fragestellungen werden zur Kenntnis genommen und an die zuständigen Ortsvereinsorgane weitergegeben.

Für das kommende Halbjahr wurden folgende Termine und Themen festgelegt: Am 16. April wird das Thema „Armut und Wohnungsnot - gibt es nicht in Buchen oder vielleicht doch? Wir fragen nach!“ diskutiert. Am 14. Mai stehen mit Blick auf das kommende Jahr die Kommunalwahlen auf der Tagesordnung. Ziel dieser Veranstaltung ist, einen Themenkatalog zusammenzustellen mit den Stichworten: unaufschiebbare, notwendige und wünschenswerte Vorhaben hinsichtlich der Weiterentwicklung der Gesamtstadt Buchen.