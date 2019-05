Bei eingängiger Betrachtung öffnen sich „Fenster zur Welt“

Buchen.Moderne Landschaftsmalerei in großen und kleinen Formaten ist in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen bis 1. September zu sehen. Bilder der Walldorfer Malerin Elvira Dick entführen die Besucher in farbige Welten. Inspirieren lässt sich die Künstlerin von der Natur der Bretagne, wo sie mehrfach im Jahr lebt. Die Einführung in das Werk wurde von der Kunsthistorikerin Dr. Annette Wauschkuhn aus Heidelberg übernommen.

Begrüßt wurden bei der Vernissage am Sonntag Künstlerin und Gäste durch Landrat Dr. Achim Brötel, der dies auch für Dr. Klaus Hahnfeldt, der die Ausstellungsreihe „Kunst im Krankenhaus“ ehrenamtlich betreut, und den Beigeordneten der Stadt Buchen, Benjamin Laber, tat. Brötel erwähnte, dass Steine, eine Felswand, Sturm, der Regen, das Meer, das Feuer, der Kosmos, Chaos, Erosion, Zerstörung und Neubeginn, Werden und Vergehen, die Energie oder allgemein das Prozesshafte der Natur die Künstlerin faszinieren und ging kurz auf ihren Werdegang ein.

„Eine Suchende gebleiben“

Demnach hat Elvira Dick die Grundlagen der Malerei Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre bei Pieter Sohl in Heidelberg erlernt. Einem längeren Aufenthalt in Madrid ist 1988 zunächst die Eröffnung eines Ateliers für Pflanzenfarben in Walldorf und 2006 dann das eigene Malatelier mit Kursbetrieb gefolgt. Es schlossen sich Seminare bei Piotr Skroban in Heidelberg, eine Ausbildung in „Abstrakter Malerei“ bei Peter Tomschiczek und schließlich 2011 ein Meisterkurs „Abstrakte Malerei“ an. „Schon aus dieser kleinen Aufzählung wird deutlich, dass Sie trotz aller Weiterentwicklung im Herzen und in Ihrer Seele immer eine Suchende geblieben sind“, wandte sich der Landrat an die Künstlerin.

Anspruchsvoller Titel

Kunst als „Fenster zur Welt“ zu verstehen, ist laut Kunsthistorikerin Dr. Annette Wauschkuhn aus Heidelberg ein anspruchsvoller Titel für die Ausstellung. In einer Zeit der Schnelllebigkeit, in der alle von Reizen überflutet würden, fehle vielen Menschen die Zeit, sich eingängig mit den gesehenen Bildern zu beschäftigen, sie in ihrer Ausdrucksform zu würdigen oder kritisch zu hinterfragen.

„Den Bilderwelten als Betrachter nahe zu kommen, einen Zugang zu ihnen zu finden und sie lesen zu lernen, setzt voraus, dass wir uns auf sie einlassen“, so Wauschkuhn. Dann könne das Großartige passieren, dass sie die Sinne des Betrachters in einen Bildraum führen. Man befinde sich dann beispielsweise in einer Landschaft und beginne zu spüren, wie sie sich einem darstelle. „Unser Einfühlungsvermögen weist uns den Weg zwischen objektiv wahrnehmbarer Form und subjektiv Fühlbarem“, erklärte die Kunsthistorikerin.

In der Bilderwelt von Elvira Dick dominieren laut Dr. Wauschkuhn im spannungsreichen Gegenüber von Farb- und Formsequenzen meist die Farben, weniger die linearen grafischen Strukturen, die aber eine untergeordnete, wenngleich kompositorisch strukturierende Rolle spielen.

Langsam erkennbar

Das eigentliche Motiv stelle sich mehr und mehr im Prozess des Malens heraus. Es werde langsam erkennbar, nehme Formen an und werde von der Künstlerin herausgearbeitet und letztlich bewusst betont.

Einzelne eingesetzte Plastikmüllreste in einem Werk könne man durchaus als kritischen Hinweis auf die Verschmutzung der Weltmeere lesen. Denn die Malerin reflektiere nicht nur ihren ästhetisch geleiteten Blick aufs Meer, sondern sie wolle auch Fragen stellen und den Betrachter mit der selbstverschuldeten Verunreinigung der Ozeane konfrontieren.

Auch neuere Werke der Künstlerin seien in Buchen zu sehen. „Zu den jüngeren Arbeiten zählen die klein- und großformatigen, stark kontrastiv aufgebauten Kompositionen in Gold-, Schwarz- und Brauntönen, die den Betrachter scheinbar wie aus der Vogelperspektive auf Erdformationen blicken lassen“, verdeutlichte Wauschkuhn. „Wenn sich beim Wahrnehmen der Bilder von Elvira Dick für Sie ein Fenster öffnet, dann offenbart sich ein Blick auf die Welt“, versprach die Kunsthistorikerin den Gästen der Ausstellung.

Dr. Klaus Hahnfeldt bedankte sich bei Elvira Dick für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld und freute sich über die interessante Ausstellung, die die Gäste dann erstmal ausführlich in Augenschein nahmen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019