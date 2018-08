Bei Landesmeisterschaften erfolgreich

Anzeige

Buchen.Mit viel Erfolg beendeten die Sportschützen der Schützengesellschaft Buchen die Landesmeisterschaften. In insgesamt 50 Disziplinen und mit vier Mannschaften starteten die Sportler aus der Bleckerstadt und brachten Medaillen mit nach Hause. Georg Schädle erkämpfte sich die Bronzemedaille in KK-Sportpistole Auflage, Hannelore Müller in KK-100 Meter Auflage, ebenso Thomas Noe. Die Silbermedaille erhielt Hannelore Müller in der Disziplin KK-50 Meter Auflage und Max Ackermann holte Bronze bei KK-100 Meter. Das Bild zeigt einen Teil der Meisterschafts-Teilnehmer zusammen mit der aktiven Jugend, die bei den Landesmeisterschaften auch vorne mitkämpften. Bild: Achim Schubert