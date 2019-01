Bei „Sonnenschein“ hat’s gefunkt

Hettingen.Wenn man Eierlikör mit Sinalco mixt, entsteht ein wohlschmeckender Drink namens „Sonnenschein“. Bei einem solchen lernten sich Liselotte und Norbert Rudolf kennen, die am heutigen Freitag ihre goldene Hochzeit feiern.

Der Jubilar stammt aus Altheim, wo er 1940 geboren wurde. Mit einer Schwester wuchs er dort auf und absolvierte nach der Schulzeit eine Lehre als Installateur bei der damaligen Altheimer Firma Deubel; die Meisterprüfung im Heizungs- und Lüftungsbau absolvierte er 1980. Bis er 2002 in den Ruhestand ging, arbeitete er bei einigen Firmen in der Region, für die er auch auf Montage ging. Seine Gattin erblickte 1948 in Hettingen das Licht der Welt und wuchs mit zwei Geschwistern im „Maurerdorf“ auf. Nach der Schulzeit war sie als Fabrikarbeiterin tätig - zunächst beim Walldürner Unternehmen Braun (heute Procter & Gamble), später in Buchen bei Hoffmann und Krippner.

In Hettingen lernten sich die beiden auch kennen. „Es war im damaligen Café Frank, als mir ein netter junger Mann vom Nebentisch ein Glas ‚Sonnenschein’ zukommen ließ – und da hat es dann einfach gefunkt“, erinnert sich Liselotte Rudolf lachend – der „nette junge Mann“ war ihr Norbert, mit dem sie am 25. Januar 1969 in Hettingen vor den Traualtar schritt. In den Folgejahren wuchs der Haushalt um zwei Söhne und eine Tochter an.

„Wir haben außerdem inzwischen sechs Enkel, die uns sehr viel bedeuten“, erklärt Norbert Rudolf, der früher im Schützenverein sowie im FC „Viktoria“ Hettingen aktiv war. „Dort war ich sozusagen das ‚Mädchen für alles’ und habe bei zahlreichen Festen angepackt“, blickt der Jubilar zurück. Liselotte Rudolf hatte viel Freude an den monatlichen Treffen des Altenwerks und gehört der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) an; außerdem backt und kocht sie gern oder liest den einen oder anderen Roman. Norbert Rudolf umschreibt seine Hobbys mit einem Augenzwinkern: „Mein Hobby war immer meine Arbeit“, lacht er.

Zur Goldenen Hochzeit, die Liselotte und Norbert Rudolf nach dem heute um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul gefeierten Dankgottesdienst im Familienkreis begehen, gratulieren auch die Fränkischen Nachrichten mit den besten Glück- und Segenswünschen. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019