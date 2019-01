Beifalls-Raketen und gute Stimmung

Vom Start weg tolle Stimmung gab es bei der Prunksitzung der „Getzemer Narre“ zum Einstieg in deren Narrenkampagne 2019.

Götzingen. Närrische Atmosphäre und ein Programm mit zahlreichen Höhepunkten ließen in der ausverkauften Festhalle die Besucher eine begeisternde „Humor-Kreuzfahrt“ miterleben. Mehrfach Stehende Ovationen und Beifalls-Raketen während des Programmverlaufs dokumentierten die Begeisterung des Publikums, waren Ansporn und Lohn für die über 100 am Programm beteiligten Fastnachts-Narren.

Bereits mit dem Einzug der Narren-Obrigkeit und ihrer Gäste schwoll der Stimmungspegel kräftig an, das farben-frohe Bild der durch Gardistinnen und Komitee-Mitgliedern in ihren Uniformen quasi überfüllten Bühne der Herzkerschehausener „Narrhalla“ tat ein Übriges dazu. Präsident Rene Eberwein hieß die erwartungsvollen Fastnachtsfreunde willkommen, insbesondere die Ehrengäste und FG-Ehrenmitglieder sowie die für den musikalischen Part verantwortliche Musikkapelle Götzingen. Spezielle Grüße und Dank für die gute Zusammenarbeit galten den Abordnungen der befreundeten Korporationen Stedemer Besche Waldstetten, KCC Hoffenheim, KG Wulle Wack Limbach, Klingemänner Waldhausen, KCV Harthausen, Merchemer Brogge Merchingen, Aaldemer Dunder Altheim, Milchsäuli Rosenberg, Götzianer Hettigenbeuren, Narhalla Boxberg, Lustige Vögel Schweinberg, Bedemer Hanmertli Bödigheim, Seggemer Schlotfeger Seckach, Fugschelöcher Zimmern und Schneeberger Krabbe. Als Sprecher der Gastabordnungen entbot Klingemann Dieter Weber närrische Grüße verbunden mit großer Trauer um den leider ausgefallenen Getzemer Nachtumzug. Er dankte für die Einladung, wünschte einen guten Verlauf und allen recht viel Spaß. Sodann stellte Präsident Eberwein das Getzemer Motto der „5. Getzemer Jahreszeit“ vor „Getzemer Feschte, außerhalb vum Oart – die Beschte!“, das ein für die Götzinger Vereinswelt unerfreuliches Ärgernis zum Thema hat.

Optischer Leckerbissen

Einen optischen Leckerbissen bekamen die Zuschauer gleich beim ersten Programmpunkt präsentiert, als die FG-Kindergarde „Tanzknöpfe“ (trainiert von Ann-Kathrin Dörr, Conny Dörr und Michele Heffner) mit 15 Mini-Ballerinas in ihren weißen Tüllkleidchen über die Bühne tanzend begeisterte. Anschließend konnte die FG-Prinzengarde (verantwortlich Carolin Stark und Nathalie Volk) mit ihrem anmutigen Marschtanz begeistern und über-zeugen. Mit seinem Auftritt als „Liesele vum Fuggscheloch“ löste Holger Löffler (Waldstetten) mit den Erfahrungen als Kuh-Hebamme, Magd und Ehefrau viel Schmunzeln und manche Lachsalve aus. Lebhaft wurde es wieder auf der Bühne beim flotten Tanz der FG-Jugendgarde (verantwortlich Anke Giro und Carla Braun). Mit dem Flamenco-Tanz „Eviva Espana“ entführte die FG-Kindergarde „Kirschkernhüpfer“ (betreut von Bianca Milli, Patrizia Obradovic und Nadja Weber) in lebensfrohe spanische Gefilde. Als „Klorollen-Tester“ konnten Andreas Poser und Andreas Leiblein (Großheubach) gekonnt das Publikum für sich gewinnen.

Ein packendes musikalisches Highlight zauberte der „Klosterchor Amorbach“, die Brüder stilecht in roten Mönchskutten mit Kapuze, bei seiner Premiere auf der Herzker-schehausener Narrenbühne für das hellauf begeisterte Narrenvolk auf die Bühne. Für ihre begeistert und begeisternd vorgetragene Musik- und Gesangsdarbietung, die hochaktuelle Themen aus der Politik glossierte wie beispielsweise das überzogene Datenschutzgesetz, Cum-Ex-Geschäfte und Steuerbetrug, die Landtagswahlen 2018 mit Höllenqualen und Waterloo-Effekten für SPD und Grüne, Trump als Mister Twitter oder das Bayrische Polizeigesetz dröhnten Beifallswellen durch die Halle. Dieser Chor wird übrigens heuer bei der Fernsehsitzung in Veitshöchheim auch auftreten.

Reichlich Beifall durften auch Tanzmariechen Carla Braun für einen begeisternden Tanzauftritt sowie die FG-Jugendgarde (verantwortlich Anke Giro, Melanie Broker, Carla Braun) für ihren schwungvollen Showtanz „Candy-Man“ entgegennehmen. Als der Altmeister der Getzemer Bütt Eckart Leist wie seit über zwei Jahrzehnten gewohnt als „Die doof Nuss“ seine skurrilen Lebenserfahrungen als Wanderer, beim Zahnarzt, in der Familie oder im Beruf zum Besten gab, wurde den Lachmuskeln der Zuschauer wieder einmal Höchstleistungen abverlangt.

Flott und überzeugend

Nicht minder begeisternd der sich anschließende Showtanz „Alice im Wunderland“ der FG-Prinzengarde (verantwortlich Carolin Stark, Nathalie Volk und Isabell Eggert), in tollen Kostümen flott und überzeugend dargeboten. Als „Magd Erna Vogel“ wusste Tamara Belz (Osterburken) mit ihren teils irrealen Alltagserlebnissen den Besuchern Schmunzeln und Beifall zu entlocken. Krönender Programmabschluss war dann wieder einmal der Auftritt des FG-Männerballetts (verantwortlich Carolin Stark, Renate Ficher und Marco Mayer), das unter dem Slogan „Auf der Walz“ mit Vorstellungen von wandernden und ihr Handwerk demonstrierenden Zimmermanns-Gesellen bis hin zu lebensfrohen Beach-Boys die Halle nochmals ultimativ rockte.

Ortsvorsteher Egbert Fischer entbot den aktiven Narren und ihren Gästen in Verse gefasste Grüße und ein närrisches Willkommen im Narrendorf Herzkerschehausen, auch ihm wurde natürlich der Jahresorden überreicht. Er dankte für die Pflege der „Faschenoachtsch“-Tradition und wünschte eine fröhliche und saubere Kampagne sowie allen Fastnachtsfreunden viel Spaß in den kommenden Wochen. Eberhard Müller oblag es dann, den Dank der FG „Getzemer Narre“ an alle Mitwirkenden und Helfer sowie die Besucher aus nah und fern bei der grandiosen Prunksitzung zu formulieren, ehe er die Akteure zum großen Finale auf die Bühne rief, wo die bunte und fröhliche Narrenschar im Konfettiregen ein prächtiges farbenfrohes Gebilde abgab.

Die rundum gelungene Prunksitzung bot den idealen Rahmen für Ehrungen. Und da stand heuer eine wahrlich nicht alltägliche Auszeichnung an. Eckart Leist, Urgestein der Getzemer Faschenoacht und aus der Getzemer Bütt gar nicht mehr wegzudenken, blickt auf vier Jahrzehnte „in der Bütt“ zurück. Seit 40 Jahren gelingt es dem Altmeister der Getzemer Büttenredner das Publikum aus der Bütt mit seinen Bonmots und Wortspielen zu begeistern. Dabei tritt er seit bereits 25 Jahren als „Die doof Nuss“ auf, ja sein Vortrag wird alljährlich von den Besuchern der Prunksitzung regelrecht erwartet. Und zudem ist er auch als Gastredner sehr gefragt und vertritt die „Getzemer Narre“ alljährlich bei vielen befreundeten Korporationen. Er wurde für sein 40-Jahr-Büttenredner-Jubiläum von „seiner“ Fastnachtsgesellschaft besonders geehrt, Beifallsstürme des Publikums begleiteten die Auszeichnung und zollten ihm große Anerkennung für solch außergewöhnliche Leistung.

Auch die Ehrung weiterer langjährig verdienter Fastnachtsaktivisten hatte die FG „Getzemer Narre“ noch parat. Aus der Reihe der Gardistinnen wurden geehrt: für elf Jahre Tanzen mit dem FG-Tanzorden in Gold Verena Schwarz, Sina Künkel; für acht Jahre mit dem FG-Tanzorden in Silber Ann-Kathrin Dörr, Sina Öppling, Sarah Aumüller; für fünf Jahre mit dem FG-Tanzorden in Bronze Lea Hasselbach. Auch für Mitglieder von Komitee und Elferrat gab es Auszeichnungen: Den FG-Ehrenorden in Gold für 20 Jahre Engagement für Karin Ihl; in Silber für 15 Jahre Engagement für Rene Eberwein und für Michael Fischer. Für ihren Einsatz bei der Bewirtschaftung des Clubraumes erfuhr Annette Eberwein Dank durch Überreichung eines Blumengebindes. jm

