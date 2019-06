Beim Abgeben der Pfandflaschen

Buchen.Während eine Frau mit ihrem Rollator in einem Supermarkt in Buchen an einem Automaten ihr Pfand zurückgab, wurde sie von Unbekannten bestohlen. Am Donnerstag im Zeitraum von 11.30 bis 11.45 Uhr nutzten die Täter einen unbeobachteten Moment und entwendeten die Handtasche der Frau, welche am Griff des Rollators hing. In der Handtasche befand sich der Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld und die EC-Karte mit dem dazugehörigen Pin darin. Die Unbekannten hoben kurze Zeit später an einem Geldautomaten in Buchen weitere Hundert Euro ab. Die Polizei warnt davor, den Pin für die Geldkarte im Geldbeutel aufzubewahren. Diebe haben so ein leichtes Spiel, um an ihr Geld zu kommen.

