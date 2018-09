Beim Ausparken rotes Auto gestreift

Buchen.Erst zuhause ist einer 18-jährigen Frau ein Schaden mit roten Lackantragungen an ihrem Fiat aufgefallen. Daraufhin begab sich die junge Frau zum Polizeirevier Buchen. Sie vermutet, dass sie am Donnerstag gegen 15.15 Uhr beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Buchener St.-Rochus-Straße an einem, neben ihrem Fiat abgestellten, roten Pkw hängen geblieben war, dies aber zunächst nicht gemerkt hat.

Die Beamten des Polizeireviers Buchen suchen nun nach der geschädigten Person, welche ihr rotes Auto zur genannten Zeit in der dritten Parkreihe des Gymnasiumparkplatzes in der St.-Rochus-Straße abgestellt hatte. Sie sollte sich unter Telefon 06281/ 9040 beim Revier melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018