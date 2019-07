Beim Sommerfest wird zünftig gefeiert

Die Abteilungswehr Oberneudorf feiert übers Wochenende vom 27. bis 28. Juli ihr 80-jähriges Bestehen.

Oberneudorf. Die Freiwillige Feuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil in Oberneudorf. Zusammen mit Hollerbach und Unterneudorf bildet sie die erste Instanz bei kleinen Problemen. Bei größeren Bränden kommt noch die Berufsfeuerwehr aus Buchen hinzu.

Die Wehr wurde in der Nachkriegszeit von 14 Männern gegründet, wobei Alfred Noe sen. als Kommandant und Karl Hemberger als sein Stellvertreter die Führung übernahmen.

Im Jahre 1958 wurde die erste Motortragkraftspritze angeschafft, ebenso wurde die Mannschaft mit Uniformen ausgestattet. Gleichzeitig wurde in der neu gebauten Festhalle ein Geräteraum seitens der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 1965 gab es den ersten Wechsel an der Führungsspitze, Alfred Noe jun. übernahm das Kommandantenamt von seinem Vater, Alois Biemer wurde Stellvertreter. Um die Wasserversorgung sicher zu stellen, wurde unter deren Führung der Löschwasserbehälter gebaut und mit einem großen Fest im Jahre 1969 eingeweiht.

Nach der Eingemeindung in die Stadt Buchen wurde die Wehr als Abteilungswehr Oberneudorf unter gleicher Führung weiter geleitet. Im Jahre 1993 wurde die von der Stadt Buchen erworbene ehemalige Kehlerthalle in vielen freiwilligen Arbeitsstunden von den Mitgliedern der Abteilungswehr in einen großzügigen Fahrzeugraum mit angegliedertem Mannschaftsraum und sanitären Einrichtungen umgebaut.

Über 30-jährige Verantwortung

1996 übergab Alfred Noe nach über 30-jähriger Verantwortung das Kommando an Hubert Breunig und wurde zum Ehrenkommandanten ernannt. Gleichzeitig wurde Bernhard Schnorr als Stellvertreter gewählt.

Das 60-jährige Bestehen wurde wiederum mit einem großen Fest im Jahr 1999 gefeiert, wobei sich das erste Oberneudorfer Seifenkistenrennen zu einem Besuchermagnet entwickelte. Ab dem Jahr 2001 wurde die Wehr von Gerd Hemberger und seinem Stellvertreter Dieter Noe geleitet und ist seit der Übernahme eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs innerhalb des Ausrückebereichs 6 zusammen mit den Nachbargemeinden Hollerbach und Unterneudorf für die Sicherheit der Bürger da.

Momentan sind Johannes Mackert als Kommandant und Dieter Noe als Stellvertreter in der Verantwortung. Im Jubiläumsjahr zählt die Wehr 22 aktive Mitglieder, der Alterswehr gehören zwölf Männer an und in der seit 1983 bestehenden Jugendwehr werden zehn Jugendliche ausgebildet.

Mit einem Sommerfest wird das Jubiläum zünftig gefeiert, der Samstag beginnt mit einem Dämmerschoppen und anschließender Zelt-unterhaltung mit Musik, am Sonntag findet um 9 Uhr ein Festgottesdienst statt. A

Anschließend werden in einem Festakt Ehrungen durchgeführt und ein Mittagstisch angeboten. Nachmittags klingt das Fest bei Kaffee und Kuchen aus. HB

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019