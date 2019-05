Beitrag zum fairen Welthandel geleistet

Buchen.Zur Jahreshauptversammlung begrüßte Astrid Diehm die Mitglieder des „Eine Welt“-Vereins Buchen“ im Wimpinahaus.

In ihrem Rückblick führte sie aus, dass die Vereinsarbeit des vergangenen Jahres – insbesondere die Jubiläumsveranstaltung, die zahlreichen Verkaufsstände, Besuche von verschiedenen Schulklassen im Weltladen, ein gemeinsames Frühstück und ein Schützenmarktbesuch am Abend der Vereine – ein großer Erfolg gewesen sei. Auch die Erneuerung des Titels der „Fairtrade-Town“ für Buchen, die in diesem Jahr vorgenommen wurde, fand stolze Erwähnung.

In diesem Zusammenhang bedankte sich die Vorsitzende Astrid Diehm bei allen Mitgliedern und Helfern für ihren ehrenamtlichen Einsatz, der auch im vergangenen Jahr erneut eine lückenlose Einhaltung der Ladenöffnungszeiten ermöglicht habe.

Mit diesem Engagement und mit dieser Begeisterung soll der Verein, so waren sich alle Anwesenden einig, auch weiterhin einen Beitrag zum fairen Welthandel leisten. Für Oktober wurde ein „Faires Frühstück“ geplant, für das es bald einen festen Termin und Eintrittskarten geben wird.

Gute Kassenlage

Der Bericht der Schatzmeisterin Jenny Manovic verdeutlichte eine positive finanzielle Bilanz. Sonja Röckel und Reiner Kistner bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Dank der guten Kassenlage wurden auch in diesem Jahr wieder Spenden an soziale Projekte ermöglicht. Insgesamt 1500 Euro gingen nach Nicaragua an die Organisation „Getsemani“, 3000 Euro an die „Blindenschule Wa“ in Ghana und 200 Euro an die Trommelgruppe Ghana, die auch die Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums musikalisch unterstützt hatte.

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzende Astrid Diehm wurde in ihrem Amt bestätigt, Stellvertreter Mona Müller und Reiner Link, Schatzmeistern Jenny Manovic und Schriftführerin Ute Mössinger. Sonja Röckel und Reiner Kistner wurden in ihrem Amt als Kassenprüfer bestätigt.

Astrid Diehm bedankte sich bei Herbert Zauner, der in seiner bereits 26-jährigen Mitgliedschaft das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden mit großem Eifer und Herz ausgeführt hat. Zusammen mit Tatjana Schönit, die aus dem Amt der Schriftführerin ausschied, erhielt er ein Präsent.

