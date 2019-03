Beleidigungen und Drohungen

Buchen.Unverschämt verhielten sich zwei Erwachsene und ein Jugendlicher am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf dem Schulhof in der Karl-Tschamber-Straße in Buchen. Dort sollte eine Personengruppe einer Kontrolle unterzogen werden, da sie auf einer Parkbank sitzend Alkohol konsumierte. Bereits beim Herantreten der Einsatzkräfte war die Stimmung laut und aggressiv unter der Gruppe. Auch während der eigentlichen Kontrolle schaukelten sich insbesondere zwei Männer gegenseitig hoch. Bei der Wiederaushändigung der Ausweispapiere beleidigte einer der Angetroffenen einen Polizeibeamten mit üblen Worten. Die Situation spitzte sich weiter zu. Die zwei Hauptaggressoren sollten von der Gruppe getrennt werden. Beide versuchten daraufhin zu Fuß zu flüchten. Aufgrund ihrer Alkoholisierung mit fast 1,3 Promille und knapp 1,1 Promille Alkohol in der Atemluft gelang das nur bedingt. Beide wurden eingeholt und zum Polizeirevier gebracht. Ein dritter Beteiligter gab den Beamten aus sicherer Entfernung noch Drohungen mit auf den Weg. Alle drei Personen müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019