Benjamin Laber folgt Thorsten Weber

Anzeige

Buchen.Noch ist die Stelle verwaist. Aber ab 1. Juli wird es bei der Stadtverwaltung einen neuen Leiter für den Fachbereich Wirtschaft und Finanzen und des Dezernats Verwaltung und Finanzen geben: Benjamin Laber, 36 Jahre alt, verheiratet, Vater eines kleinen Sohnes und wohnhaft in Binau.

Nach einer entsprechenden Stellenausschreibung und vorgeschalteten Bewerbungsgesprächen hat sich der Gemeinderat mit Beschluss vom 16. April für den Diplom-Verwaltungswirt (FH) entschieden. Benjamin Laber, der Kämmerer der Gemeinde Iffezheim war, ist seit Oktober 2012 als Abteilungsleiter Finanzmanagement, Fachbereich Bauverwaltung, Dezernat IV – Planung, Bauen, Verkehr, Sport – als Stadtoberverwaltungsrat bei der Stadt Mannheim tätig. Berufsbegleitend hat er ein Studium der Betriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden-Württemberg sowie den Masterstudiengang „Public Management“ an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Kehl absolviert und damit auch die Befähigung für den höheren Dienst erworben, in dem er in Mannheim bereits tätig ist.

Laber folgt in der Leitungsfunktion auf Thorsten Weber, der Ende Januar zum Bürgermeister von Limbach gewählt worden ist. stv