Benjamin Laber will sich bewerben

Buchen.Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung am Dienstagabend im Alten Rathaus bei einer Gegenstimme die Neubesetzung der Stelle des/der Beigeordneten der Stadt Buchen zum 1. März 2019. Der bisherige Geschäftskreis des/der Beigeordneten – Leitung des Dezernats 1 mit den beiden Fachbereichen „Bürger- und Servicedienste“ sowie „Wirtschaft und Finanzen“ – wird beibehalten. Benjamin Laber, der Leiter des Dezernats 1, will sich um die Stelle bewerben und damit die Nachfolge von Thorsten Weber antreten.

Die öffentliche Ausschreibung der Stelle soll am 7. Dezember erfolgen. Als Ende der Bewerbungsfrist wurde der 18. Januar 2019 festgelegt. Die Bestellung des/der Beigeordneten durch Wahl findet in der Gemeinderatssitzung am 18. Februar statt, in der sich alle Bewerber auch vorstellen.

Die Stelle des Beigeordneten der Stadt Buchen ist seit dem Amtsantritt von Thorsten Weber als Bürgermeister der Gemeinde Limbach am 22. März vakant. Seit 1. Juli leitet den Fachbereich Wirtschaft und Finanzen und das Dezernat Verwaltung und Finanzen Benjamin Laber. Der Gemeinderat hatte sich am 16. April für den Diplom-Verwaltungswirt (FH) ausgesprochen.

Laber war Kämmerer der Gemeinde Iffezheim und im Anschluss als Abteilungsleiter Finanzmanagement, Fachbereich Bauverwaltung, Dezernat IV – Planung, Bauen, Verkehr, Sport – als Stadtoberverwaltungsrat bei der Stadt Mannheim tätig. Berufsbegleitend hat er ein Studium der Betriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden-Württemberg sowie den Masterstudiengang „Public Management“ an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Kehl absolviert und damit auch die Befähigung für den höheren Dienst erworben, in dem er in Mannheim bereits tätig ist.

Sollte sich tatsächlich ein weiterer Kandidat um die Stelle bewerben und die Zustimmung des Gremiums erhalten, wäre die Leitung des Dezernats 1 künftig doppelt besetzt. Darauf wies Bürgermeister Roland Burger auf Anfrage hin. Thorsten Weber, der der einzige Kandidat war, wurde in geheimer Wahl einstimmig gewählt. borg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018