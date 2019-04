„Bereicherung des kulturellen Lebens“

Zur Generalversammlung des MGV Hettingen trafen sich die Mitglieder, Freunde und Gönner im Sportheim des FC Viktoria Hettingen.

Hettingen. Vorsitzender Erich Gremminger beleuchtete nach der Totenehrung in seinen Jahresbericht die chorischen Auftritte und nannte das Kirchenkonzert am 10. Juni als herausragendes Ereignis mit großem Erfolg. Weitere Höhepunkte waren die Mitwirkung am Freundschaftssingen am 15. April beim Jubiläumsfest des MGV Sulzbach sowie am 8. Juli die Mitwirkung beim Freundschaftssingen der Kreisvereine in der Buchener Stadthalle und die Mitwirkung beim Schlossgrabenfest in Adelsheim am 14. Juli. Bei allen vier Veranstaltungen konnte der MGV Hettingen mit guten Leistungen und passendem Liedgut nachhaltig überzeugen.

Der Vorsitzende bedankte sich bei Chorleiter Joachim Kirchgessner für die qualifizierte und konsequente Probenarbeit und bei den Sängern für die Bereitschaft der Erlernung und die Konzentration bei den Aufführungen. Den guten Probenbesuch und die gute Kameradschaft untereinander sowie das gute Verhältnis und die Unterstützung der Stadt- und Ortschaftsverwaltung lobte der Vorsitzende.

Positiver Kassenstand

Kassenwart Benjamin Kirchgessner berichtete von einem positiven Kassenstand im abgelaufenen Jahr. Die Kassenprüfer Wolfgang Reiser und Max Mackert bestätigten eine einwandfreie Führung der Kassengeschäfte und empfahlen die Entlastung. In seinem detaillierten Jahresbericht mittels Power-Point-Präsentation wurden von Schriftführer Joachim Kirchgessner alle Einsätze und Termine dargestellt.

Bei den anschließenden Ehrungen zeichnete der Vorsitzende vier Sänger für langjährige Sängertätigkeit aus. Adolf Rebitzer für 40, Klaus Müller und Hilmar Kirchgessner für 50 und Rudi Knühl für 65 Sängerjahre. Für vorbildlichen Singstundenbesuch wurden geehrt: Willi Schmelcher, Josef Gremminger, Gerd Bundschuh, Klaus Müller, Roland Müller, Adolf Rebitzer, Erich Gremminger, Erich Scheuermann, Adolf Platzer, Reinhard Beckert, Willi Mackert und Herbert Henn.

Gute Zusammenarbeit

Stellvertretender Ortsvorsteher, Martin Mackert überbrachte die Grüße und den Dank der Stadt- und Ortschaftsverwaltung. Er würdigte den MGV als wichtigen Kulturträger. Die Grußworte der örtlichen Vereine überbrachte Hans Hauk, der die gute Zusammenarbeit lobte. Die Entlastung des Gesamtvorstands wurde von Rudi Knühl beantragt, welche einstimmig erteilt wurde. Bei den Teilwahlen des Vorstands wurden der Vorsitzende Erich Gremminger und der Schriftführer Joachim Kirchgessner einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt.

In seinem Ausblick für das Jahr 2019 gab der Vorsitzende noch die anstehenden Termine bekannt und bat um aktive Mitarbeit und Werbung für den dringend erforderlichen Sängernachwuchs und schloss die Versammlung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019