Buchen.Urbanes, geschmackvolles Ambiente erwartet die Besucher der Shisha-Café-Lounge „Remembar“, die am Samstag in den Räumlichkeiten des früheren Modehauses „Butterfly“ im Einkaufszentrum am Sendeturm eröffnete.

„Etwas Besonderes“

Die Inhabergesellschaft Budak und Zivali GbR reicht hier Shishas (Wasserpfeifen), Snacks aller Art inklusive Kaffee und Kuchen sowie alle denkbaren Getränke – der Schwerpunkt liegt dabei auf Cocktails. Eigentümer Martin Schifferdecker gratulierte zur Eröffnung, die er „durchaus als etwas Besonderes“ sah – immerhin werde mit der Lounge einem Bedürfnis vieler Kunden Rechnung getragen: „Man kommt nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Flanieren und Innehalten – etwa bei einem Kaffee“, hielt Schifferdecker fest und verwies auf die siebenmonatige Umbauphase. Sein Dank galt hierfür dem Sanitärbetrieb Blei (Hainstadt).

Auch Bürgermeister Roland Burger ergriff das Wort. Nachdem er ein Präsent überreicht hatte, ging er auf das besondere Flair der „Remembar“ ein und dankte für die Bereicherung des Standorts Buchen durch dieses neuartige gastronomischen Angebot. Wie die Inhaber bemerkten, werde einmal monatlich ein DJ für gute Musik sorgen. Dabei steht die „Remembar“ Jung und Alt offen – freilich mit einer kleinen Einschränkung: 18 Jahre muss man zählen, um eingelassen zu werden. ad

