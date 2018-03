Bernd Dietrich tritt die Nachfolge an

Anzeige

Es folgte der Tätigkeitsbericht von Lydia Klosowski. Acht gut besuchte Vorstandssitzungen bedienten das Organisatorische; runde Geburtstage der Mitglieder werden mit Präsenten bedacht, die von Manfred und Ilse Harter verteilt werden. Rege genutzt wurde die Möglichkeit, die durch Werner Habermann und Manfred Harter gewarteten Gartengeräte wie Fräse oder Häcksler zu entleihen; auch die beiden Schnittkurse mit Kreisfachwart Josef Püchner erfreuten sich guter Resonanz. Im „weißen Pavillon“ am Goldenen Mai gewann man zwei Neumitglieder.

Viele Aktivitäten

Gleichsam erinnerte die Gemeinschaftsleiterin an den Jahresausflug nach Blaubeuren, das traditionell am ersten Juli-Wochenende ausgerichtete Grillfest und die Beteiligung am Buchener Ferienprogramm, mit der 13 Kinder unter Anleitung von Sven Görlitz Einblicke in „das Leben im und am Wasser“ erhielten. Im Spätjahr standen eine weihnachtliche Stadtführung durch Buchen und der gut besuchte Vortrag „Gesunde Gartenpflanzen, Blütenfülle und schmackhaftes Obst“ mit Sven Görlitz auf dem Programm.

Bezüglich der Teilnahme am Schützenmarktumzug erhoffte Lydia Klosowski eine regere Beteiligung: „Es soll uns nicht so gehen wie anderen Vereinen, die aufgrund zu geringer Personenstärke nicht mehr präsent sein können“, mahnte sie an.

Alle zwei Wochen trafen sich auch 2017 die Damen der von Annemarie Halbaur geleiteten Kreativgruppe; die Homepage bringt stets Günter Klosowski auf den neuesten Stand. Zum Ende ihrer Ausführungen erinnerte die scheidende Gemeinschaftsleiterin daran, dass man den Sozialfonds für in Not geratene Mitglieder auch heuer mit einer finanziellen Zuwendung unterstützte.

Schriftführer Joachim Casel verlas für die erkrankte Kassenführerin Uta Schöllig den Kassenbericht; die Revisoren Peter Hübl und Heribert Sommer bescheinigten einwandfreie Buchführung: „Die Kasse ist sehr gut geführt, Uta macht das prima!“

Bei den anschließenden Ergänzungswahlen wurde Bernd Dietrich als Nachfolger der ausscheidenden Lydia Klosowski einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Neu in den Vorstand aufgenommen wurde Richard Ballweg. Später wurden die Delegierten für die Bezirksversammlung ebenfalls einstimmig gewählt.

Geleistete Arbeit gewürdigt

Im Namen des gesamten Vorstands ernannte der neue Vorsitzende Bernd Dietrich seine Vorgängerin zur Ehrenvorsitzenden der Gemeinschaft Wohneigentum Buchen und überreichte als symbolische Gabe für die geleistete Arbeit ein kulinarisches Geschenk sowie ein tolles Blumenpräsent. Auch Bürgermeister Roland Burger und Landesgeschäftsführer Roland Schimanek würdigten den jahrzehntelangen Einsatz von Lydia Klosowski ausdrücklich.

Abschließend gab Lydia Klosowski noch Termine bekannt: Das Siedlerfest findet in diesem Jahr am Wochenende, 7. und 8. Juli, statt. Auch am Ferienprogramm der Stadt Buchen beteiligt sich die Gemeinschaft Buchen wieder. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

Urkunden und Präsente gab es anschließend für Waltraud und Heiko Lowak, Daniel und Agnes Schellig, Martin Philp, Inge Marianne Miksch, Ulrike Prasse-Kaub und Joachim Ackermann, die für jeweils 25-jährige Treue geehrt wurden. Im Anschluss referierte Kooperationspartner Andreas Palm (AXA-Versicherung) kompakt über entsprechende Dienstleistungen für Mitglieder der Gemeinschaft.

Bernd Dietrich stellte den Jahresausflug vor, der am Samstag, 9. Juli (Ersatztermin 16. Juli) durchgeführt werden soll. „Die Überraschungsfahrt ins Blaue“, so der Titel des Ausflugs führt nach etwa zweistündiger Busfahrt in eine romantische Ecke Deutschlands. Anmeldungen bei Bernd Dietrich, Telefon 06281/3532. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018