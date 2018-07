Berthold Engel wurde Vizemeister

Anzeige

Hamburg/Buchen.Einen großen Erfolg erzielte Berthold Engel vom Schachclub BG Buchen bei den jüngsten Deutschen Seniorenblitzmeisterschaften in Hamburg. In der Altersgruppe Ü50 erreichte er die Vizemeisterschaft. Acht Tage zuvor qualifizierte er sich bei den badischen Einzelblitzmeisterschaften in Freiburg – für die er sich als Odenwald-Vizemeister qualifiziert hatte – mit 13 Zählern (aus 29 Runden). Hinter dem Internationalen Meister Bernd Schneider (SV Bochum/ELO 2409), der 9,5 Zähler (aus elf Runden erzielte) und verdienter und souveräner Sieger wurde, landete Berthold Engel mit acht Zählern auf Grund der besseren Feinwertung vor dem punktgleichen Dirk Paulsen (Sfr Berlin/ELO 2322) auf dem zweiten Rang. Insgesamt waren 33 Teilnehmer in der Altersgruppe Ü50 am Start.