Buchen.„Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“ – diesen Satz von Ewald Balser stellte Bürgermeister Roland Burger der Verleihung der Verdienstmedaille der Stadt Buchen an Dr. Johannes Limberg voran. Der weithin bekannte und beliebte Kinderarzt hat seine Praxis in Buchen nach fast 40 Jahren – zuvor hatte er in Freiburg seine Facharztausbildung absolviert – an Dr. Samfira Körner übergeben und die letzten Monate bereits mit ihr gemeinsam praktiziert.

Dr. Limberg habe sich, so der Bürgermeister, „Dank und Anerkennung in überreichem Maß“ verdient: „Sie haben ihren Beruf nicht nur ausgeübt, sondern gelebt. Jede Mutter und jeder Vater, deren Kinder bei ihnen in Behandlung waren, weiß von einer – zumindest in krankheitsbedingten „Hochzeiten“ – beinahe rund um die Uhr geöffneten Praxis einschließlich Wochenenddiensten. Auch in den Neckar-Odenwald-Kliniken war man über Jahrzehnte dankbar für ihre Dienste bei Risikogeburten beziehungsweise bei den Untersuchungen von Neugeborenen.“

Unterstützung von Josef Frank

1979, als es auch in Buchen noch kaum Fachärzte gab, hat der Kinderarzt mit der Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Josef Frank seine Praxis eröffnet und darüber hinaus bisher nicht existente kindermedizinische Strukturen wie Logopädie, Physiotherapie und Psychologie aufgebaut. Kinder, die hier einen Bedarf hatten, mussten zuvor teils sehr weite Wege gefahren werden.“