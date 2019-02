Berufliche Beratung für Frauen

Mosbach/Buchen.In Kooperation mit der Beauftragten für Chancengleichheit und Frauenförderung des Neckar-Odenwald-Kreises bietet die „Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim –- Rhein-Neckar-Odenwald“ auch in diesem Jahr Beratungstage in Mosbach und Buchen an. Angeboten wird eine kostenlose, vertrauliche und individuelle berufliche Beratung.

Beratungstage in Mosbach finden im Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Neckarelzer Straße 7, jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr am 12. Februar, 14. Mai, 24. September und 12. November statt. Beratungstage in Buchen finden im Rathaus Buchen, Wimpinplatz 3, in der Zeit von 9:30 bis 12:30 am 26. März und 2. Juli sowie im Mehrgenerationentreff Buchen, Hollergasse 14, jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr am 8. Oktober statt. Um Terminvereinbarung vorab ist unter Telefon 0621/2932590 (vormittags) oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de möglich.

Als Landesprogramm beraten die Ansprechpartnerinnen der Kontaktstellen „Frau und Beruf“ mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums in ganz Baden-Württemberg. Angesprochen werden können Fragen, die sich Frauen im Laufe ihres Berufslebens stellen: Berufliche (Um-) Orientierung, Stellensuche, Wiedereinstieg, Weiterbildung, Aufstieg oder Existenzgründung.

